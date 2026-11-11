Vun đắp giấc mơ sân cỏ

Từ nền tảng bóng đá phong trào tại cơ sở, một hành trình mới đang được LĐBĐ tỉnh từng bước xây dựng, mang theo kỳ vọng về những tài năng trẻ được phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh ngay từ quê hương.

Lan tỏa phong trào

Những ngày cuối tháng 7/2026 vừa qua, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng các lớp thể thao hè tỉnh năm 2026 do LĐBĐ tỉnh tổ chức đã thu hút số lượng VĐV tham gia đông nhất từ trước đến nay. Ở các lứa tuổi từ U8 đến U15, các cầu thủ thi đấu với sự tự tin và niềm say mê đã tạo nên những trận đấu hấp dẫn.

Các vận động viên tham gia Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng các lớp thể thao hè tỉnh năm 2026

Nếu như năm 2023, giải có 19 đội với hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ 9 câu lạc bộ (CLB), lớp bóng đá; năm 2024 có 26 đội với trên 500 VĐV; năm 2025 tăng lên 54 đội, gần 800 VĐV thì đến năm 2026, con số này đã lên tới 84 đội với 1.520 VĐV. Sự phát triển đó cho thấy bóng đá ngày càng thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, trở thành một trong những môn thể thao có sức lan tỏa mạnh trên địa bàn tỉnh.

Phong trào không chỉ phát triển ở khu vực trung tâm mà còn lan toả tới các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn. Ông Hà Văn Cán, Chủ nhiệm CLB Bóng đá Ba Sơn cho biết: Từ sự quan tâm, định hướng của LĐBĐ tỉnh, hằng năm, CLB tổ chức các giải bóng đá xã, liên xã nhân dịp Lễ hội Ba Sơn, Lễ hội Bản Ranh... mỗi giải thu hút từ 10 đến 18 đội, khoảng 200 - 400 VĐV tham gia và vận động được gần 50 triệu đồng tài trợ.

Cùng với sự phát triển của phong trào, số lượng câu lạc bộ (CLB) thành viên LĐBĐ tỉnh cũng không ngừng tăng lên. Từ 15 CLB thành viên thời điểm cuối năm 2019, đến hết nhiệm kỳ, LĐBĐ đã kết nạp thêm 11 CLB, nâng tổng số lên 26. Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh hiện có 6 sân vận động có khán đài, 172 sân bóng tại các xã, phường và 77 sân cỏ nhân tạo, phần lớn được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Hệ thống sân bãi ngày càng được mở rộng đã tạo thêm điều kiện để người dân, nhất là thanh thiếu niên thường xuyên tập luyện và thi đấu.

Trên nền tảng đó, LĐBĐ phối hợp với ngành văn hóa, thể thao duy trì nhiều giải đấu như: giải bóng đá các CLB; giải thiếu niên, nhi đồng; giải bóng đá các lớp thể thao hè; giải công nhân, viên chức, người lao động... Qua từng mùa giải, số lượng đội bóng, VĐV tăng lên, chất lượng chuyên môn từng bước được nâng cao, góp phần đưa bóng đá trở thành một trong những môn thể thao phong trào phát triển mạnh của tỉnh.

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời gian qua, LĐBĐ đã phát huy tốt vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các CLB và cộng đồng yêu bóng đá, qua đó huy động thêm nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, tổ chức giải đấu và đào tạo trẻ. Việc duy trì hệ thống giải đấu thường xuyên đã tạo môi trường để phong trào phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao Lạng Sơn. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với LĐBĐ từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo và thi đấu từ cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để các đội tuyển trẻ được tham gia nhiều hơn các giải đấu trong nước, quốc tế. Mục tiêu là hình thành nền tảng bóng đá ổn định, có lực lượng kế cận, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

“Chắp cánh” tài năng trẻ

Nếu trước đây LĐBĐ tỉnh đặt mục tiêu mở rộng số người tham gia tập luyện thì những năm gần đây, liên đoàn từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn lực lâu dài. Các giải đấu phong trào vì thế trở thành môi trường để phát hiện những gương mặt có năng khiếu, tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo bài bản.

Dấu mốc quan trọng là Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024. Đề án tạo cơ sở để bóng đá trẻ chuyển dần từ phát triển theo phong trào sang một hướng đi có chiến lược, từng bước hình thành hệ thống đào tạo có tính kế thừa và xây dựng lực lượng đủ khả năng tham gia các giải đấu quốc gia. Sau khi Đề án được triển khai, LĐBĐ tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T tổ chức tuyển chọn 76 em ở các lứa tuổi để thành lập các lớp năng khiếu bán tập trung.

Vận động viên đội năng khiếu bóng đá của tỉnh tập luyện kỹ thuật

Anh Nguyễn Ngọc Phong, Huấn luyện viên đội năng khiếu bóng đá tỉnh cho biết: Việc thành lập các lớp năng khiếu giúp công tác đào tạo cầu thủ trẻ bài bản và có định hướng hơn. Căn cứ vào độ tuổi, năng lực của từng nhóm, chúng tôi xây dựng giáo án và phương pháp huấn luyện phù hợp, chú trọng phát triển kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và thể lực.

Song song với việc duy trì tập luyện, các đội bóng trẻ còn được tạo điều kiện tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, trong đó có các giải giao lưu tại Quảng Tây (Trung Quốc). Qua những sân chơi này, các cầu thủ có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Cháu Đinh Chí Dũng, phường Kỳ Lừa, VĐV lớp năng khiếu cho biết: Năm 2023, cháu được tuyển chọn vào lớp năng khiếu U11. Từ khi tham gia, cháu được tập luyện bài bản, có huấn luyện viên hướng dẫn. Từ đó đến nay, cháu đã được tham gia 18 giải trong và ngoài tỉnh, các giải quốc gia và giao hữu quốc tế. Qua mỗi giải đấu, cháu có thêm nhiều kinh nghiệm, học hỏi được kỹ thuật, cách thi đấu và bản lĩnh khi đối đầu với các đội bóng mạnh.

Kết quả đạt được những năm qua cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Năm 2025, lần đầu tiên đội U11 Lạng Sơn giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo, thành tích cao nhất của bóng đá trẻ tỉnh từ trước đến nay. Cũng trong năm, các đội U11, U13 của LĐBĐ tham dự Giải bóng đá thanh thiếu niên “Dream True - Cúp chào xuân” tại Quảng Tây (Trung Quốc), trong đó U13 giành hạng Ba. Tháng 7/2026, đội U14 Lạng Sơn tiếp tục tạo dấu ấn khi vượt qua nhiều đội bóng mạnh để giành cúp vô địch Giải bóng đá thanh niên quốc tế “Giấc mơ thành hiện thực năm 2026” tại Ngô Châu, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đáng chú ý, hiện nay có 15 cầu thủ thiếu niên, nhi đồng của tỉnh được tuyển chọn và đang tập luyện tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp như: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Bắc Giang, CLB Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh..., bước đầu tạo được nguồn cầu thủ có triển vọng.

Đồng hành để bóng đá vươn xa

Đằng sau sự phát triển của phong trào là nguồn lực được LĐBĐ tỉnh huy động từ nhiều phía. Từ năm 2019 đến nay, LĐBĐ tỉnh đã huy động xã hội hóa và 26 CLB thành viên đóng góp tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; cùng đó nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đồng hành với các giải đấu, chương trình phát triển bóng đá, góp phần duy trì hoạt động thường xuyên, đầu tư cho đào tạo trẻ và giảm áp lực cho ngân sách. Đặc biệt, các trận bóng đá còn được LĐBĐ gắn với các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều trận giao hữu được tổ chức để gây quỹ khuyến học, tặng xe đạp, chăn ấm, đồ dùng học tập cho học sinh vùng khó khăn và vận động hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, lần đầu tiên đội U11 Lạng Sơn giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo, thành tích cao nhất của bóng đá trẻ tỉnh từ trước đến nay. Cũng trong năm, các đội U11, U13 của LĐBĐ tham dự Giải bóng đá thanh thiếu niên “Dream True - Cúp chào xuân” tại Quảng Tây (Trung Quốc), trong đó U13 giành hạng Ba. Tháng 7/2026, đội U14 Lạng Sơn tiếp tục tạo dấu ấn khi vượt qua nhiều đội bóng mạnh để giành cúp vô địch Giải bóng đá thanh niên quốc tế “Giấc mơ thành hiện thực năm 2026” tại Ngô Châu, Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Hồ Phi Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ tỉnh cho biết: Trong những năm qua, dù còn khó khăn về kinh phí và điều kiện hoạt động, song LĐBĐ xác định lấy phong trào làm nền tảng, lấy bóng đá trẻ làm trọng tâm. Trong thời gian tới, LĐBĐ sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới CLB, phối hợp với các trung tâm đào tạo bóng đá có uy tín, tổ chức thêm các giải trẻ và duy trì giao lưu quốc tế, hướng tới xây dựng lực lượng kế cận đủ khả năng tham gia các giải đấu cấp quốc gia.

Hiện LĐBĐ tỉnh đang sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ mới tổ chức vào ngày 12/11. Hành trình trong nhiệm kỳ vừa qua của LĐBĐ tỉnh cho thấy bóng đá Lạng Sơn đang từng bước được vun đắp trên nền tảng phong trào rộng khắp, nguồn lực xã hội và định hướng phát triển bóng đá trẻ. Đó cũng là nền móng để những giấc mơ sân cỏ tiếp tục được chắp cánh, góp phần đưa bóng đá Xứ Lạng vươn xa hơn trong chặng đường sắp tới.