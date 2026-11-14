Vinicius vẽ 2 siêu phẩm, Brazil vẫn thất bại trước Nhật Bản

Nhật Bản đòi lại món nợ bị Brazil loại khỏi World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-2 trong loạt trận giao hữu Mizuho Blue Challenge, diễn ra tại Singapore chiều 14/11.

Trận thua trước Selecao tại World Cup là thất bại duy nhất của đội tuyển Nhật Bản trong 16 trận quốc tế gần nhất, với 12 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ngoài cú cứa lòng đầu trận của Estevao, đưa bóng nảy chệch cột dọc bên trái trong gang tấc, đội hình trẻ của Brazil gặp nhiều khó khăn và sớm trả giá vì đẩy hàng thủ lên cao.

Vinicius tỏa sáng là không đủ để Brazil tránh được trận thua Nhật Bản. Ảnh: S.T

Đường chuyền của Ritsu Doan mở ra cơ hội cho Takefusa Kubo. Đối mặt với hậu vệ Brazil, anh ngoặt bóng rồi bất ngờ dứt điểm chìm, khéo léo đưa bóng vào góc gần để mở tỷ số.

Thi đấu tại Singapore với tư cách chủ nhà giải bóng đá giao hữu, Nhật Bản tiếp tục tạo ra cơ hội. Chỉ ít phút sau khi Daizen Maeda bỏ lỡ, Keito Nakamura đón quả tạt của Shuto Nakano rồi dứt điểm từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng thủ Brazil bộc lộ nhiều sơ hở, song hàng công của họ vẫn có thể trừng phạt đối phương bất cứ lúc nào. Estevao vừa bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Zion Suzuki thì Vinicius tự mình lên tiếng.

Từ cự ly khoảng 23 m, sau khi di chuyển chếch sang phải, Vinicius tung cú nã đại bác đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Càng về cuối hiệp 1, Brazil càng tiến gần bàn gỡ hòa. Suzuki phải đổ người rất nhanh để đẩy cú sút của Andre.

Ngay đầu hiệp 2, Raphinha thử tài Suzuki từ góc hẹp. Nhật Bản sau đó dần kiểm soát được tình hình và khiến Brazil gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành.

Những thay đổi nhân sự giúp Selecao lấy lại sức sống, đặc biệt với sự năng nổ của Alisson Santana. Người mang về bàn gỡ vẫn là Vinicius. Anh từ cánh trái bó vào trung lộ, thực hiện cú cứa lòng sở trường tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đập hai cột dọc rồi bay vào lưới.

Về mặt cá nhân, Vinicius vượt qua hoài nghi sau những vấn đề tại Real Madrid. Ảnh: CBF

Brazil tưởng chừng có thể thừa thắng xông lên để hoàn tất màn lội ngược dòng, nhưng chính Nhật Bản mới ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.

Cú sút từ rìa vòng cấm của Kodai Sano đổi hướng, đưa bóng đến đúng tầm Tatsuhiro Sakamoto. Anh phản ứng nhanh, tâng bóng qua thủ môn Pedro Morisco để ấn định chiến thắng 3-2.

Sau bàn thắng ấy, cả HLV Carlo Ancelotti lẫn Raphinha đều nhận thẻ đỏ, dù ngôi sao Barca lúc đó đã rời sân. Cả hai cho rằng Joao Gomes bị phạm lỗi trước khi Nhật Bản triển khai phản công. Nhà cầm quân người Italia thậm chí đã lao vào sân phản đối trọng tài.

Nhật Bản nối dài mạch thắng giao hữu lên 5 trận, dù kết quả này chỉ phần nào an ủi người hâm mộ sau khi đội nhà bị loại ở World Cup 2026.

Thông tin trận đấu:

Ghi bàn:

Nhật Bản: Kubo 15’, Nakamura 20’, Sakamoto 90’+1.

Brazil: Vinicius 33’, 75’.

Thẻ đỏ: HLV Ancelotti 90’+2, Raphinha 90’+2.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản (4-5-1): Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shuto Nakano, Koki Machida, Hiroki Ito; Ritsu Doan (đội trưởng), Ao Tanaka, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura; Daizen Maeda.

Brazil (4-3-3): Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes, Carlos Augusto; Andrey Santos, André Dias, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha (đội trưởng), Vinicius Junior.