Hòa kịch tính Qatar, U23 Việt Nam vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

Tối 14/11, U23 Việt Nam có màn so tài với Qatar tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku (Gia Lai).

Do cần giành 3 điểm để vô địch, Qatar chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, U23 Việt Nam duy trì đội hình tương đối chắc chắn, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: HT).

Phút 4, trung vệ Đinh Quang Kiệt để bóng chạm tay ở khu vực cách khung thành khoảng 20m, khiến U23 Việt Nam phải chịu một quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, Bassam Adel Eid thực hiện cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

Những phút tiếp theo, Qatar cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt. Trong khi đó, hàng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và ngăn chặn phần lớn các pha phối hợp của đối thủ ngay từ khu vực giữa sân.

Phút 20, Qays Husham A Al-Rawi thực hiện pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi tung cú sút chéo góc uy lực. Bóng đập cột dọc rồi bật trúng người Mohamed Faragalla, đi vào lưới U23 Việt Nam, giúp đại diện Tây Á vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing ngay trên phần sân đối phương và tạo ra một số tình huống tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Qatar vẫn duy trì cự ly đội hình tốt, khiến các cầu thủ áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong những pha xử lý cuối cùng.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Williams Minh Hoàng và Quang Duyệt vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Những thay đổi của đội chủ nhà nhanh chóng phát huy tác dụng.

Phút 48, Williams Minh Hoàng thực hiện pha tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm Qatar. Bóng chạm người cầu thủ đội khách rồi bật ra đúng vị trí của Nguyễn Minh Tâm. Cầu thủ này lập tức dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam lấy lại sự tự tin và thi đấu chủ động hơn. Trong khi đó, Qatar buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu bởi kết quả hòa không đủ để đại diện Tây Á vượt qua đội chủ nhà trong cuộc đua vô địch.

U23 Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Qatar. (Ảnh: HT).

Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung và tổ chức các tình huống tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng giúp đội bóng áo đỏ có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt trong những pha lên bóng từ hai hành lang cánh.

Phút 67, từ pha đá phạt của đồng đội, Williams Minh Hoàng có cơ hội chạm bóng trong vòng cấm Qatar. Tuy nhiên, thủ môn Abubaker M H Y Osman đã kịp thời xử lý để ngăn chặn tình huống nguy hiểm.

Phút 76, U23 Việt Nam gặp tổn thất về lực lượng khi Williams Minh Hoàng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải đưa Nguyễn Quốc Toản vào sân thay thế.

Trong những phút cuối trận, Qatar nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng giành chức vô địch. Tuy nhiên, U23 Việt Nam duy trì được sự tập trung, bảo vệ thành công tỷ số hòa 1-1 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa Qatar 1-1, qua đó khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 với 7 điểm sau ba lượt trận và chính thức giành chức vô địch. Trong khi đó, đội bóng Tây Á xếp thứ hai với 5 điểm.