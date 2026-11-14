Khoảnh khắc U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc đăng quang ngôi vương Gia Lai VTV Cup 2026

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam, rất nhiều cái tên đáng chú ý như Văn Bình, Khoa Ngô, Văn Thuận, Hoàng Minh, Minh Tâm...

Bước vào trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định vị thế của đội chủ nhà. Tuy nhiên, U23 Qatar cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi nhập cuộc chủ động và tổ chức lối chơi khá chặt chẽ. Trận đấu đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 20, những nỗ lực của đội bóng Tây Á được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số. Faragalla tận dụng cơ hội để đưa U23 Qatar vượt lên dẫn trước 1-0, đẩy U23 Việt Nam vào thế phải tìm kiếm bàn gỡ.

Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và chủ động kiểm soát thế trận. U23 Việt Nam kiên trì triển khai các phương án tấn công, tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự đối phương.

Hơn 10 ngàn khán giả đã có mặt trên sân vận động Pleiku Arena để chứng kiến trận chung kết Gia Lai VTV Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và Qatar.

Sự quyết tâm của đội chủ nhà nhanh chóng được đền đáp. Ngay đầu hiệp 2, phút 48, Minh Tâm ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa không chỉ giải tỏa áp lực cho U23 Việt Nam mà còn tiếp thêm sự hưng phấn cho toàn đội trong phần còn lại của trận đấu.

Những phút tiếp theo, hai đội tiếp tục duy trì thế trận cạnh tranh, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với trận hòa trước U23 Qatar, U23 Việt Nam khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng thành tích bất bại. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành 7 điểm sau 3 trận, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó chính thức bước lên bục cao nhất.

U23 Qatar xếp thứ hai với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa), trong khi U23 Thái Lan đứng thứ ba với 3 điểm (1 hòa, 2 thua).

Chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của U23 Việt Nam.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu đăng quang trên sân nhà, giải đấu còn mang đến cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm đội hình và tiếp tục hoàn thiện lối chơi cho những nhiệm vụ quan trọng phía trước.

Khoảnh khắc chiếc cúp vô địch được trao cho U23 Việt Nam cũng là dấu ấn đẹp khép lại hành trình đáng nhớ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại phố Núi Pleiku.