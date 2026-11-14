Thắng đậm Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan hướng tới trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Kyrgyzstan (áo trắng) giành chiến thắng 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)

Được đánh giá cao hơn, đội tuyển Kyrgyzstan nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Với khả năng phối hợp linh hoạt giữa trung lộ và hai biên, các cầu thủ Trung Á liên tục tổ chức những đợt tấn công, tạo sức ép lên hàng phòng ngự Đài Loan (Trung Quốc).

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, Kyrgyzstan phải chờ đến phút 30 mới có bàn thắng mở tỷ số.

Từ pha đột phá bên cánh phải, Merk thực hiện đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Sau khi một đồng đội không thể tiếp bóng, Zhyrgalbek xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành, đưa Kyrgyzstan vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, đại diện Trung Á tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng nhân đôi cách biệt.

Phút 42, thủ môn Jacobs cản phá được cú dứt điểm của Zhyrgalbek, nhưng bóng bật vào chân một cầu thủ phòng ngự Đài Loan (Trung Quốc) rồi tìm đến vị trí của Joel Kojo. Tiền đạo Kyrgyzstan không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế hai bàn giúp Kyrgyzstan bước vào giờ nghỉ với tâm lý thoải mái, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và tổ chức phản công.

Bước sang hiệp 2, Kyrgyzstan tiếp tục làm chủ thế trận, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức nhiều tình huống tấn công về phía khung thành đối phương.

Các cầu thủ Trung Á tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng để gia tăng cách biệt.

Ở chiều ngược lại, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, những pha phối hợp thiếu sự gắn kết khiến đội bóng này gặp khó khăn trước hàng phòng ngự Kyrgyzstan.

Phải đến những phút cuối trận, Đài Loan (Trung Quốc) mới tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Phút 85, Benchy tung cú dứt điểm từ xa, đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Kyrgyzstan.

Không tận dụng được cơ hội ghi bàn, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở thời gian bù giờ.

Phút 90+1, Akmatov có mặt trong vòng cấm, thực hiện cú dứt điểm ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-0 cho Kyrgyzstan.

Với kết quả này, Kyrgyzstan có được 3 điểm, bằng điểm số của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11 ở lượt trận cuối Casper Cup 2026. Đây được xem là cuộc so tài quan trọng trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải đấu.

Trong khi Kyrgyzstan cho thấy sức mạnh tấn công với 3 bàn thắng vào lưới Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam cũng đã có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ này.

Cuộc đối đầu sắp tới vì vậy hứa hẹn mang đến những thử thách đáng chú ý cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, đồng thời là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi trong đợt tập trung tháng 11.