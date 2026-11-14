U17 Thái Lan thắng 7-0 ở vòng loại châu Á

Ở lượt trận thứ hai diễn ra trên sân Buriram City, U17 Thái Lan nhập cuộc chủ động và chỉ mất 7 phút để khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền của Pichaya Wutthichai, tiền đạo Techin Yee Wang Kong dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sức ép liên tục của Thái Lan khiến hàng thủ Maldives không thể đứng vững. Phút 17, Pisitwut Sawkham tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của đối phương để nhân đôi cách biệt. Bảy phút sau, chính cầu thủ này đánh đầu kiến tạo cho Phuriwat Buacharoen lập công, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 26, Thái Lan được hưởng phạt đền sau khi Siriwat Wa-iad bị phạm lỗi trong vòng cấm. Pichaya Wutthichai không mắc sai lầm trên chấm 11 m, giúp đội nhà khép lại hiệp một với lợi thế bốn bàn.

Ngay đầu hiệp hai, U17 Thái Lan tiếp tục tăng tốc. Phút 46, Siriwat Wa-iad ghi bàn sau đường chuyền của Pichaya, trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 49 bằng pha xoay người dứt điểm hiểm hóc. Tới phút 77, Siriwat kiến tạo để Kittikhun Moonjoy đánh đầu ấn định chiến thắng 7-0.

Với kết quả này, U17 Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận, tạm dẫn đầu bảng B. Trước đó, đội bóng của HLV Wasapon Kaewphol đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1.

Cuộc cạnh tranh giành ngôi đầu bảng rất căng thẳng khi Iraq và Hong Kong (Trung Quốc) cùng có 4 điểm. Theo thể thức vòng loại, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền dự vòng chung kết. Vì vậy, hai trận đấu cuối gặp Hong Kong ngày 17/11 và Iraq ngày 20/11 sẽ mang tính quyết định với U17 Thái Lan.

Trong khi đó, U17 Việt Nam được đặc cách vào thẳng vòng chung kết U17 Asian Cup 2027 nhờ giành suất tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng.