Án phạt quá nặng dành cho HLV Park Hang Seo

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng là nạn nhân của những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Quyết định kỷ luật vì thế tạo ra nhiều tranh luận về cách bảo vệ những người làm bóng đá trước hành vi xúc phạm.

FAT đã công bố kết luận cuộc họp của Ban kỷ luật và đạo đức. Vụ việc xảy ra trong trận Pattaya United hòa Kanchanaburi FC 2-2 tại Thai League 2 hôm 1/11. Theo báo cáo của liên đoàn, một số cổ động viên đội chủ nhà đã sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm và có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào các thành viên đội khách.

HLV Park Hang Seo nhận án cấm làm nhiệm vụ thêm hai trận và bị phạt 13.333 baht sau vụ tranh cãi với cổ động viên Pattaya United.

Đáng chú ý, FAT đã xem xét video ghi lại sự việc và lời giải trình của những người liên quan. Liên đoàn xác nhận có cổ động viên Pattaya United sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo John Baggio. Sau trận đấu, một cổ động viên khác cũng có hành vi tương tự với HLV Park Hang Seo. Dù người này phủ nhận, FAT cho biết âm thanh trong video đủ rõ để bác bỏ lời giải trình.

Với những hành vi trên, hai cổ động viên liên quan mỗi người bị phạt 20.000 baht sau khi áp dụng mức giảm theo quy định dành cho Thai League 2. FAT đồng thời yêu cầu các CLB tăng cường kiểm soát hành vi khán giả, cảnh báo những vi phạm tương tự có thể dẫn đến hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn.

Tuy nhiên, HLV Park cũng không tránh khỏi án phạt. Theo kết luận của FAT, sau trận đấu, ông đã dùng tay ra hiệu gọi cổ động viên Pattaya United xuống đối mặt với mình. Liên đoàn cho rằng hành động bảo vệ cầu thủ là có thể chấp nhận, nhưng cách thể hiện phải phù hợp, có sự chín chắn và không làm phát sinh thêm xung đột.

Một tình tiết được FAT đặc biệt nhấn mạnh là ông Park vốn đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, ông vẫn rời khu vực phòng thay đồ, xuất hiện tại hành lang và tranh cãi với cổ động viên đối phương. Cơ quan kỷ luật đánh giá hành vi đó có thể dẫn đến tình trạng mất trật tự tại sân vận động.

Căn cứ Điều 2.5 trong quy định kỷ luật, FAT quyết định cấm ông Park làm nhiệm vụ hai trận và phạt 20.000 baht. Do Kanchanaburi thi đấu tại Thai League 2, khoản tiền phạt được giảm còn 13.333 baht.

Dù FAT có căn cứ xử lý hành vi khiêu khích, mức án dành cho ông Park vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự tương xứng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ phản ứng trước những lời lẽ xúc phạm nhắm vào bản thân, mà còn chứng kiến cầu thủ của mình trở thành mục tiêu của hành vi phân biệt chủng tộc.

Một HLV cần giữ bình tĩnh và tránh để xung đột xảy ra, nhưng bóng đá cũng không thể xem nhẹ trách nhiệm bảo vệ nhân phẩm của những người tham gia. Việc xử phạt hành vi phản ứng của ông Park là một chuyện, còn việc ngăn chặn và loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc trên khán đài phải được đặt ở vị trí quan trọng không kém.

Với án cấm hai trận, ông Park phải vắng mặt trong những trận đấu tiếp theo của Kanchanaburi. Vụ việc cũng để lại một câu hỏi lớn cho bóng đá Thái Lan: Lam thế nào để những HLV và cầu thủ không phải đối diện với sự xúc phạm?