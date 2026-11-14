Giá vàng hôm nay (14-11): Giảm sâu

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý cũng niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (14-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm sâu. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 14-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn DOJI cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 133,2 - 137,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 700.000 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Kitco News

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép trong phiên giao dịch ngày 13-11, sau khi không thể duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Tính từ phiên giao dịch ngày thứ Ba, kim loại quý này đã mất gần 7%, tương đương khoảng 290 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, áp lực giảm giá xuất phát từ lo ngại lạm phát kéo dài và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong tháng 12. Đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa, nhận định áp lực lạm phát cùng những phát biểu ủng hộ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm đang củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, khiến vàng đối mặt nguy cơ tiếp tục bị bán tháo.

Trong khi đó, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng việc vàng đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce đã gây tổn hại đáng kể đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và sức chống chịu của các quỹ đầu tư vàng vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Đáng chú ý, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cảnh báo giá vàng có thể lùi về 3.800 USD/ounce, tương ứng mức thoái lui 50% của đợt tăng giá kéo dài hai năm qua. Dù vậy, ông cho rằng mức giá thấp hơn có thể mở ra cơ hội mua vào đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Ở chiều ngược lại, ông Philip Streible, chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu mất đà tăng trưởng, qua đó có thể khiến Fed sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất. Theo ông, áp lực lạm phát có dấu hiệu đạt đỉnh và khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 là khó xảy ra.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed, cùng số liệu doanh số bán lẻ và các chỉ báo kinh tế Mỹ trong tuần tới. Những thông tin này được dự báo sẽ tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,525 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,572 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,524 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,591 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,528 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,595 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,63 USD/ounce.