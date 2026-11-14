60 năm Trường đại học Xây dựng Hà Nội: Tiếp nối hành trình kiến tạo

Có những hành trình không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn được lưu giữ bằng ký ức, tình yêu và niềm tự hào của nhiều thế hệ. Sáu mươi năm qua, Trường đại học Xây dựng Hà Nội đã bền bỉ vun đắp tri thức, chắp cánh cho nhiều thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trưởng thành.

Từ Hương Canh đến Cổ Nhuế, rồi 55 Giải Phóng, qua nhiều lần chuyển địa điểm và những điều kiện còn không ít khó khăn, các thế hệ cán bộ, giảng viên vẫn kiên trì xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành xây dựng. Những giảng đường, phòng thí nghiệm, giờ học và đồ án thiết kế đã trở thành nơi khởi đầu hành trình nghề nghiệp của biết bao sinh viên.

Năm tháng đi qua, nhiều thế hệ cựu sinh viên đã trưởng thành trên các lĩnh vực, trực tiếp tham gia xây dựng những công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước. Những thành quả ấy cũng là minh chứng cho giá trị đào tạo và tâm huyết mà nhà trường bền bỉ vun đắp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng tới mục tiêu trở thành trường trọng điểm quốc gia về xây dựng và kiến trúc.

Sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành, cùng bảy mươi năm truyền thống đào tạo là hành trình được vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết và khát vọng của nhiều thế hệ. Từ mái trường này, những thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư tiếp tục mang tri thức và trách nhiệm để kiến tạo tương lai đất nước.