Sau “tuần trăng mật”, Enzo Maresca đang gặp khó

Sau chuỗi 7 trận thắng đầu mùa giải, thì dường như Enzo Maresca đã chấm dứt “tuần trăng mật” cùng Manchester City thông qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh, khiến cho câu lạc bộ này rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Mà trách nhiệm đang được quy cho những quyết định bất hợp lý về nhân sự của vị huấn luyện viên này.

Loay hoay với vị trí của Enzo Fernandez

Những quyết định có phần “bất ổn” về mặt nhân sự của Enzo Maresca, được xem là nguyên nhân dẫn đến 3 trận thua trong 3 vòng đấu mới nhất của Manchester City tại Ngoại Hạng Anh. Nguồn: Wikimedia Commons

Cũng như những huấn luyện viên khác, Enzo Maresca muốn có nhân sự “thuận tay” sau khi tiếp quản vị trí của Pep Guardiola tại Manchester City, và học trò của ông tại Chelsea - Enzo Fernandez chính là người được chọn. Nửa xanh thành Manchester cũng khá hào phóng với vị tân huấn luyện viên, và Enzo Fernandez đã về với Manchester City với cái giá không hề rẻ: khoảng 140 triệu euro.

Sau khi đưa Enzo Fernandez về, công việc tiếp theo của Enzo Maresca sẽ là tìm cách “lắp ráp” cầu thủ này vào đội hình đang có của câu lạc bộ, và vấn đề đã dần xuất hiện. Trong khoảng thời gian đầu mùa giải, mọi chuyện đối với vị huấn luyện viên này khá là “xuôi chèo mát mái” khi đối thủ của họ vẫn chưa tìm được điểm yếu trong sơ đồ chiến thuật của Enzo Maresca, cho tới khi họ gặp Paris Saint-Germain tại Champions League.

Đẳng cấp của Luis Enrique cho phép ông nhìn ngay ra được điểm yếu nơi tuyến giữa của Manchester City, thấy được mất cân bằng nơi tuyến tiền vệ câu lạc bộ này với sự có mặt của Enzo Fernandez, và kết quả là nửa xanh thành Manchester đã có một trận thua đậm. Hệ quả sau đó chính là khuyết điểm trong sơ đồ vận hành của Enzo Maresca đã được bộc lộ rõ ràng, và kết quả chính là “tuần trăng mật” kết thúc với 3 trận thua liên tiếp tại đấu trường Ngoại Hạng Anh trước những đối thủ không thể gọi là mạnh hơn.

Vậy điều gì đã xảy ra với vị trí của Enzo Fernandez khi đây vẫn là một cầu thủ có chất lượng cao? Đó đơn giản chỉ là sự xuất hiện của Enzo Maresca đã làm xáo trộn, mất cân bằng nơi tuyến giữa đã được tính toán sắp xếp khá tốt khi Pep Guardiola tại vị: Ayyoub Bouaddi và Elliot Anderson là bộ đôi tiền vệ trung tâm mạnh về tranh chấp và thoát pressing, ở 2 biên đã có những cái tên như Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden… và Rayan Cherki chính là nguồn sáng tạo cho mũi nhọn Erling Haaland.

Nhưng sự sắp xếp này của Pep Guardiola đã bị xáo trộn hoàn toàn với sự xuất hiện của Enzo Fernandez, khi Enzo Maresca quyết tâm nhét cầu thủ này vào tuyến tiền vệ. Dù cho bộ kỹ năng của Enzo Fernandez không tệ, nhưng rõ ràng cầu thủ này không tranh chấp bằng Elliot Anderson, không thoát pressing kéo bóng lên tốt bằng Ayyoub Bouaddi, lại càng không đi bóng kiến tạo tốt bằng Rayan Cherki… Mà sự xuất hiện của Enzo Fernandez sẽ chiếm đi một suất nơi tuyến tiền vệ, và sự mất cân bằng dẫn đến đứt gãy thế trận đã xuất hiện.

Rõ ràng với bộ kỹ năng không tệ nhưng không có mặt nào quá tốt của Enzo Fernandez, khiến cầu thủ này hiện tại phù hợp với sự thay thế bổ sung, hơn là cố nhét vào rồi phá vỡ hệ thống mà Pep Guardiola đã dày công xây dựng trước khi rời đi. Và hiển nhiên, Enzo Maresca phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Quá gấp gáp chứng minh bản thân

Không chỉ vấn đề cố gắng nhét Enzo Fernandez vào hệ thống tiền vệ đang có sẵn của Manchester City, mà có vẻ như Enzo Maresca đang cố gắng làm nhiều hơn thế nhằm nhanh chóng tạo nên dấu ấn cá nhân. Điều này thể hiện khá rõ thông qua cách ông bố trí nhân sự qua các trận đấu, đặc biệt trong chuỗi 3 trận thua liên tục vừa qua.

Có lẽ người hâm mộ khó hiểu không chỉ đơn giản là Rayan Cherki hoặc Ayyoub Bouaddi phải hy sinh vị trí cho Enzo Fernandez, mà không ít vị trí khác đang bị đặt lệch ra khỏi quỹ đạo mà họ vẫn thi đấu dưới thời Pep Guardiola. Chẳng hạn như đẩy Nico O'Reilly lên băng ghế dự bị rồi sử dụng Josko Gvardiol nơi cánh trái, để Abdukodir Khusanov đá cánh phải thay cho Matheus Nunes, liên tục sử dụng Ruben Dias đang có phong độ không tốt nơi vị trí trung vệ…

Đồng ý là Josko Gvardiol có thể đá cánh trái, nhưng Nico O'Reilly mới là cái tên đá cánh trái với bộ kỹ năng phù hợp hơn, nên đây mới là cái tên Pep Guardiola sử dụng cho vị trí hậu vệ trái. Pep Guardiola vẫn sử dụng Josko Gvardiol cho vị trí hậu vệ trái nhưng sẽ là tùy tình huống để tận dụng những cú sút xa uy lực của cầu thủ này, ngoài ra Josko Gvardiol vẫn thi đấu tốt ở vị trí trung vệ. Như vậy rõ ràng Enzo Maresca có thể sử dụng Nico O'Reilly cho vị trí hậu vệ trái, đẩy Josko Gvardiol vào đá trung vệ thay cho Ruben Dias.

Và chắc chắn người hâm mộ vẫn chưa quên Matheus Nunes thi đấu rất tốt ở vị trí hậu vệ phải, Abdukodir Khusanov tiến bộ rất nhanh ở vị trí trung vệ, và đây chính là công lao huấn luyện của Pep Guardiola. Nhưng có vẻ như Enzo Maresca đang bác bỏ hoàn toàn khi lại để Abdukodir Khusanov thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và không sử dụng Matheus Nunes.

Có lẽ Enzo Maresca đang muốn chứng minh bản thân thông qua việc sử dụng nhân sự theo ý muốn, mà không sử dụng hệ thống Pep Guardiola đã dày công xây dựng trước đó. Nhưng có vẻ như việc chối bỏ những di sản mà Pep Guardiola để lại không phải là một lựa chọn khôn ngoan, khi hệ thống mà Enzo Maresca đang xây dựng liên tục để lộ ra những điểm yếu, mà những trận thua liên tiếp chính là hệ quả kéo theo. Và nếu không kịp thời điều chỉnh và đưa ra những quyết định phù hợp hơn, thì Enzo Maresca sẽ khó lòng giúp Manchester City có những những kết quả khả quan ở mùa giải này.