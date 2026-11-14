U23 Việt Nam vô địch: Khi bóng đá không chỉ là chiếc cúp

Những ngày qua, phố Núi Pleiku đã sống trong bầu không khí lễ hội thực sự với Giải bóng đá U23 quốc tế VTV Gia Lai 2026. Hành trình thăng hoa với những chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan, U23 Singapore và trận cầu bùng nổ trước U23 Qatar đã khép lại một kỳ giải thành công rực rỡ cả về chuyên môn lẫn khâu tổ chức.

Trước lượt trận cuối cùng giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai, U23 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U23 Qatar. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần kết quả hòa là giành chức vô địch.

Đúng như kỳ vọng, trong trận đấu trên sân Pleiku vào tối 14/11, U23 Việt Nam đã hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1. Kết quả này đã giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải đấu với 7 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ U23 VN khi ghi bàn gỡ hoà 1-1.

U23 Qatar thể hiện quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ dồn lên tấn công, đẩy U23 Việt Nam vào thế phòng ngự. Trong thế trận ấy, U23 Qatar đã có bàn mở tỷ số do công của Qays Husham A Al-Rawi ở phút 17.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không chịu khuất phục. Toàn đội đã nhanh chóng chấn chỉnh đội hình và dồn ép U23 Qatar. Chỉ có điều, U23 Việt Nam gặp bế tắc trước hàng thủ của U23 Qatar trong hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, tình hình đã thay đổi. Chỉ vài phút sau khi vào sân, Williams Minh Hoàng đã đặt dấu ấn khi thực hiện cú tạt bóng, khiến hậu vệ U23 Qatar phá bóng tới vị trí của Minh Tâm. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã dứt điểm quyết đoán tung lưới U23 Qatar, san bằng tỷ số 1-1.

Tiền đạo Minh Tâm của Hoàng Anh Gia Lai đã dứt điểm quyết đoán tung lưới U23 Qatar, san bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút tiếp theo, U23 Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao. Lối chơi pressing (gây áp lực) với cường độ cao của đội chủ nhà khiến U23 Qatar gặp khó. Đội bóng Tây Á không có nhiều cơ hội đáng chú ý. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U23 Việt Nam đã giành chức vô địch ở giải giao hữu quốc tế.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số hay chiếc cúp vô địch, chúng ta sẽ bỏ lỡ một giá trị lớn hơn mà sự kiện này vừa khẳng định: sức mạnh của kinh tế môn thể thao vua và khả năng định vị thương hiệu địa phương.

Suốt thời gian diễn ra giải đấu, "chảo lửa" Pleiku luôn rực lửa. Sức nóng từ khán đài lan tỏa ra từng góc phố: các quán cà phê chật kín khán giả, dịch vụ lưu trú và ẩm thực nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Những người hâm mộ không có vé vẫn quây quần tại các điểm chiếu màn hình lớn, tạo nên một không gian cổ vũ cuồng nhiệt và gắn kết.

U23 Việt Nam đã giành chức vô địch.

Một trận đấu vì thế không chỉ gói gọn trong 90 phút trên sân cỏ, mà đã trở thành chất xúc tác kích cầu tiêu dùng, dịch vụ và thắt chặt tình yêu quê hương. Nhìn ra khu vực, Thái Lan từng rất thành công với mô hình của Buriram United – biến một tỉnh lẻ thành điểm đến du lịch thể thao hàng đầu. Tại Việt Nam, tình yêu bóng đá cuồng nhiệt ở Quảng Ngãi hay nhiều địa phương khác cũng chứng minh sức mạnh gắn kết cộng đồng từ trái bóng tròn. Với Gia Lai, lợi thế còn lớn hơn thế nhờ nền tảng bóng đá đã được gây dựng suốt hơn hai thập kỷ.

Nhắc đến bóng đá Gia Lai, không thể không nhắc đến tầm nhìn của bầu Đức. Từ đầu những năm 2000, quyết định táo bạo đưa dàn sao Thái Lan như Kiatisuk, Dusit, Tawan Sripan về phố Núi đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Hai chức vô địch V.League liên tiếp (2003, 2004) không chỉ đưa HAGL lên đỉnh cao, mà còn đưa cái tên Pleiku lên bản đồ bóng đá cả nước.

SVĐ Pleiku Arena bùng nổ không khí hội tụ giữa âm hưởng cồng chiêng và sức nóng bóng đá

Đến năm 2007, sự ra đời của Học viện HAGL Arsenal JMG với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... tiếp tục nâng tầm HAGL thành một biểu tượng gắn liền với niềm tự hào của người dân Tây Nguyên.

Thành công của chuỗi sự kiện bóng đá năm 2026 – từ Festival Bóng đá Quốc tế U14 đến Giải U23 quốc tế VTV Gia Lai – chính là sự kế thừa và phát huy xứng đáng di sản ấy. Đây không đơn thuần là sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ, mà là dịp để Gia Lai đón tiếp hàng loạt đoàn thể thao quốc tế, giới truyền thông và du khách thập phương.

Không gian lễ hội bóng đá đã tạo nên bản sắc.

Đặc biệt, đặt trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, bóng đá đã trở thành cầu nối văn hóa đầy tinh tế. Âm vang cồng chiêng J’rai, Bahnar, những điệu múa xoang uyển chuyển cùng hình ảnh các nghệ nhân bản địa xuất hiện ngay trong không gian lễ hội bóng đá đã tạo nên bản sắc độc nhất vô nhị. Du khách đến Pleiku vì bóng đá, nhưng chính chiều sâu văn hóa, cảnh quan hùng vĩ và sự nồng hậu của con người nơi đây mới là điều giữ chân họ ở lại.

Trình diễn Cồng chiêng

Dư âm rực rỡ của Giải U23 quốc tế VTV Gia Lai 2026 đã mở ra một hướng đi đầy triển vọng. Một giải đấu rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị về hình ảnh, thương hiệu và niềm tự hào địa phương sẽ còn đọng lại mãi. Bầu Đức từng đưa HAGL trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Và giờ đây, từ bệ phóng thành công của năm 2026, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để biến bóng đá thành đòn bẩy vững chắc cho sự phát triển toàn diện của vùng đất đại ngàn.

Mời bạn đọc xem video: Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để biến bóng đá thành đòn bẩy vững chắc cho sự phát triển toàn diện của vùng đất đại ngàn. Nguồn: Hà Chính