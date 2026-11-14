Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Từ sáng sớm 14/11, các vận động viên đã có mặt tại Hà Nội để làm thủ tục check-in, nhận thông tin và chuẩn bị cho ngày tranh Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in, lưu lại những khoảnh khắc trước khi bước vào giải đấu quy tụ 500 vận động viên đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương, viện, trường, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị khách mời.

Đại diện các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực đón tiếp trước giờ khai mạc.

Lễ khai mạc Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 diễn ra sáng 14/11, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương và 500 vận động viên.

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 nhằm khuyến khích rèn luyện thể chất, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết và kết nối. Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống tích cực, từng bước hình thành sân chơi thể thao thường niên trong ngành Xây dựng.

Các đại biểu, Ban Tổ chức, khách mời và nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Các vận động viên tranh thủ khởi động, làm quen với sân đấu và chuẩn bị thể lực trước khi bước vào các trận đấu.

Nội dung Đôi Nam là nội dung khởi tranh đầu tiên, bắt đầu từ 7h30, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Những pha bóng quyết liệt, những tình huống phối hợp ăn ý tạo nên không khí sôi nổi trên các sân đấu.

Những cú đánh uy lực được tung ra, buộc đối thủ phải di chuyển liên tục để chống đỡ.

Các cặp vận động viên tập trung quan sát hướng bóng, tính toán điểm rơi và lựa chọn thời điểm phản công.

Các vận động viên liên tục thay đổi vị trí, phối hợp cùng đồng đội để tạo lợi thế trong những pha bóng giằng co.

Sau mỗi pha bóng, các vận động viên nhanh chóng trở lại vị trí, trao đổi với đồng đội để điều chỉnh cách phối hợp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp tham gia tranh tài ở nội dung Truyền cảm hứng (Super Leader) góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong toàn ngành.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng tham gia thi đấu, tạo nên không khí giao lưu cởi mở trên sân pickleball.

Một pha bóng chưa như ý khiến vận động viên không giấu được vẻ tiếc nuối. Trên sân đấu, mỗi điểm số đều có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các vận động viên sau một pha phối hợp ăn ý và ghi điểm thành công.

Những cái bắt tay đầy phấn khích giữa hai đồng đội sau pha ghi điểm đẹp mắt.

Niềm vui chiến thắng được chia sẻ bằng những cái ôm, cú chạm vợt và nụ cười giữa các đồng đội.

Nụ cười rạng rỡ của các vận động viên khi hoàn thành trận đấu, dù kết quả có như kỳ vọng hay không.

Phía sau những pha bóng quyết liệt là những cảm xúc rất đời thường. Đó là sự hồi hộp chờ điểm, tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội và niềm vui khi cùng đồng đội giành chiến thắng.

Một khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc, khép lại trận đấu với những nỗ lực và quyết tâm của cả hai vận động viên.

Những tràng cổ vũ từ bên ngoài sân hòa cùng cảm xúc của các vận động viên sau mỗi pha bóng đẹp.

Sau một ngày tranh tài, lễ bế mạc và trao giải Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 diễn ra tối 14/11, ghi nhận những nỗ lực và thành tích của các vận động viên. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và ông Nguyễn Thành Tưởng (Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng) thắng giải Nhất Giải Truyền cảm hứng (Super Leader).

Các đại biểu, đại diện Ban Tổ chức trao giải ở 5 nội dung thi đấu chính là: Đôi Nam, Đôi Nam Nữ, Đôi Nữ, Đôi Nam lãnh đạo, Đôi Nam Nữ lãnh đạo.

Các đại biểu, đại diện Ban Tổ chức trao, tặng cúp ở các hạng mục giải thưởng phụ. Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khép lại với nhiều dấu ấn về chuyên môn và tinh thần thể thao, đồng thời thắt chặt sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, cùng lan tỏa thông điệp “Kết nối để thành công”.

Bên cạnh đó, có các nhà tài trợ Đồng: Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Tổng công ty Viglacera - CTCT. Nhà tài trợ trang thiết bị thể thao: Công ty Cổ phần Động lực. Nhà tài trợ đồ uống cho gala dinner: Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Đà Lạt.

Dung Nguyễn