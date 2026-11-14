Gia tài của Tấn Bo trước khi bị bắt

Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo, sinh năm 1973, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Anh trai của nam diễn viên là nghệ sĩ hài Tấn Beo, người từng có thời gian đồng hành và dìu dắt em trai trên con đường nghệ thuật.

Nhắc đến Tấn Bo, khán giả từng nhớ đến hình ảnh một nghệ sĩ hài có lối diễn gần gũi, duyên dáng. Hai anh em Tấn Beo - Tấn Bo từng kết hợp thành nhóm hài được yêu thích qua nhiều tiểu phẩm như Năm Nổ về làng, Lên chùa bán nhang, Mơ làm ca sĩ... Năm 2003, nhóm nhận giải Nhóm hài xuất sắc tại chương trình Gala Cười.

Danh hài Tấn Bo.

Sau khi tách nhóm với anh trai, Tấn Bo tiếp tục hoạt động nghệ thuật theo hướng riêng, thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh và các chương trình giải trí. Gia tài phim ảnh của nam nghệ sĩ có thể kể đến Khi đàn ông có bầu (2005), Giấc mơ cổ tích (2009), Cuộc gọi lúc 0 giờ (2010), Hẻm cụt (2013) và Thương lắm đò ơi (2015).

Dù không thường xuyên đảm nhận vai chính trong những dự án điện ảnh lớn, Tấn Bo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bằng việc đi diễn, tham gia phim và một số chương trình truyền hình. Anh cũng từng thử sức với công việc bầu show nhưng không đạt kết quả như mong đợi.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống của Tấn Bo từng trải qua không ít biến cố. Cuối năm 2019, vợ chồng nam nghệ sĩ vướng ồn ào nợ nần. Xuân Nhi, vợ anh, cho biết khoản nợ phát sinh sau khi cô đứng ra tổ chức chương trình nhưng gặp nhiều chi phí ngoài dự kiến. Thời điểm đó, Tấn Bo đã ký giấy nhận nợ để vợ con có thể trở về nhà, đồng thời cùng vợ đối diện áp lực tài chính.

Sau sự việc, nam nghệ sĩ dần sống kín tiếng hơn, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh chủ yếu nhận lời đi diễn, đóng phim và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, khi nhắc đến gia tài của Tấn Bo, những thông tin được công khai chủ yếu xoay quanh chặng đường nghệ thuậ.

Tấn Bo bị khởi tố.

Tuy nhiên, cái tên Tấn Bo bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 13/11/2026, khi Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam nam nghệ sĩ cùng nhiều người liên quan đến vụ án của Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp Đen.

Theo cơ quan điều tra, Tấn Bo là một trong những người tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe. Sản phẩm này được xác định có nhiều cảnh bạo lực, với nội dung các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê.

Phim có khoảng 40-50 người tham gia, được đăng tải trên YouTube và thu hút hơn 42.000 lượt xem. Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy, là người đầu tư, tổ chức sản xuất và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tấn Bo nằm trong nhóm 10 người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo thừa nhận tham gia bộ phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn và bày tỏ sự hối hận. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ đồng nghiệp cần giữ gìn bản thân, tránh để xảy ra những hệ lụy đáng tiếc.

Từ một nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua những tiểu phẩm hài cùng anh trai, Tấn Bo hiện đối diện biến cố lớn trong sự nghiệp. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.