U23 Việt Nam đăng quang trong màn pháo hoa rực sáng trên sân Pleiku

Dự lễ bế mạc và trao thưởng có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng bằng khen cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức giải. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức giải đấu năm nay.

Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới". Ảnh: Văn Ngọc

Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân. Theo đó, Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới"; thủ thành Cao Văn Bình giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất".

U23 Thái Lan giành hạng ba với 20.000 USD tiền thưởng. Ảnh: Văn Ngọc

Ở hạng mục tập thể, U23 Thái Lan giành hạng ba với phần thưởng 20.000 USD, U23 Qatar giành giải nhì với 40.000 USD và U23 Việt Nam giành Cúp vô địch với 100.000 USD.

U23 Qatar giành hạng nhì với tiền thưởng 40.000 USD. Ảnh: Văn Ngọc

Phần trao Cúp vô địch cho U23 Việt Nam càng thêm phần náo nhiệt với màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút. Những chùm pháo hoa rực sáng trên sân Pleiku không chỉ tôn vinh chiến thắng của đội chủ nhà mà còn khép lại trọn vẹn ngày hội bóng đá trẻ quốc tế đầy cảm xúc tại Gia Lai.

U23 Việt Nam đăng quang trong màn pháo hoa rực sáng ở sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc