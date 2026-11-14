Hiện trường vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 4D khiến một giáo viên bị thương

Vụ sạt lở khiến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu khi đó đang di chuyển trên đường đã bị đất đá hất văng và bị thương.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng tỉnh táo, có biểu hiện khó thở, đau đầu và tức ngực./.