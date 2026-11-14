U23 Việt Nam bất bại trên hành trình vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 2005) ghi bàn thắng giúp đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu quyết định ngôi vô địch, U23 Việt Nam nắm lợi thế với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0). Trong khi đó, U23 Qatar có 4 điểm và buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà trên bảng xếp hạng.

Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân Pleiku, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, tích cực triển khai bóng và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, U23 Qatar cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Minh Tâm ghi bàn quan trọng, đưa U23 Việt Nam trở lại thế cân bằng

Phút 19, U23 Việt Nam có tình huống tấn công đáng chú ý khi Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm U23 Qatar sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương.

Chỉ một phút sau, U23 Qatar tổ chức tấn công và có bàn thắng mở tỷ số. Al Rawi thoát xuống, thực hiện cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, đưa đại diện Tây Á vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và triển khai nhiều phương án tấn công từ hai biên lẫn trung lộ. Dù vậy, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Qatar, các chân sút đội chủ nhà chưa thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 47, từ tình huống tạt bóng vào vòng cấm, hàng phòng ngự U23 Qatar phá bóng không dứt khoát. Bóng tìm đến vị trí của Nguyễn Minh Tâm và tiền đạo này nhanh chóng tung cú dứt điểm chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Đây là bàn thắng thứ ba của Minh Tâm tại giải, sau cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân.

Bàn gỡ sớm trong hiệp 2 giúp các cầu thủ U23 Việt Nam giải tỏa áp lực, đồng thời tạo thêm sự tự tin trong những tình huống phối hợp tấn công.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Giữ vững tỷ số hòa, U23 Việt Nam đăng quang

Sau khi tỷ số được cân bằng, trận đấu diễn ra cởi mở hơn khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Phút 57, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Nguyên Hoàng thực hiện cú sút nhưng bóng không vượt qua được hàng rào phòng ngự U23 Qatar.

Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sự chủ động, đồng thời chú trọng tổ chức phòng ngự trước các đợt lên bóng tốc độ của đối phương.

Phút 75, Williams Minh Hoàng gặp vấn đề về thể lực và phải rời sân bằng cáng. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sau đó đưa Quốc Toản vào thay thế ở phút 78.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar gia tăng sức ép trong khoảng thời gian cuối trận nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 77, đại diện Tây Á có tình huống sút xa nguy hiểm, nhưng thủ môn Cao Văn Bình phản xạ kịp thời, bảo vệ khung thành U23 Việt Nam.

Những phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu tập trung, giữ vững cự ly đội hình và hạn chế những cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, vừa đủ để U23 Việt Nam giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau ba lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam giành 7 điểm với hai chiến thắng và một trận hòa, duy trì thành tích bất bại. Trong khi đó, U23 Qatar kết thúc giải với 5 điểm, xếp sau đội chủ nhà.

Chức vô địch là kết quả tích cực đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trong quá trình chuẩn bị lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Qua ba trận đấu với những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau, U23 Việt Nam có thêm cơ hội đánh giá khả năng phối hợp, tổ chức chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Tâm để lại dấu ấn với ba bàn thắng, trong đó có pha lập công quan trọng giúp U23 Việt Nam giành lại thế cân bằng trước U23 Qatar ở trận đấu quyết định.

Thành tích tại Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ mang lại sự khích lệ về tinh thần mà còn giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở chuyên môn để tiếp tục xây dựng lực lượng, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Kết quả: U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar. Bàn thắng: Nguyễn Minh Tâm (47') - Al Rawi (20'). Thành tích U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026: Thắng U23 Thái Lan 3-0.

Thắng U23 Singapore 1-0.

Hòa U23 Qatar 1-1. Chung cuộc: U23 Việt Nam vô địch với 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và để thủng lưới 1 bàn.