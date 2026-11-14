U23 Việt Nam đã chính thức đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong suốt hành trình tranh tài trên sân nhà Pleiku.

Minh Tâm ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Ảnh: Điền Vinh.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra với thế trận hấp dẫn, khi cả hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng để khép lại giải đấu bằng vị trí cao nhất.

U23 Qatar là đội tạo được lợi thế trước. Phút 20, Faragalla tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, đưa đội bóng Tây Á vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua buộc U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Sau những nỗ lực tấn công, đội chủ nhà đã có được điều mình cần ngay đầu hiệp 2. Phút 48, Minh Tâm ghi bàn san bằng cách biệt 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng quan trọng này tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong phần còn lại của trận đấu.

U23 Việt Nam vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích bất bại. Ảnh: Điền Vinh.

Dù hai đội tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Kết quả này đủ để U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch.

Sau 3 trận đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam khép lại giải với thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa, giành tổng cộng 7 điểm (theo cách tính 3 điểm cho một trận thắng).

Đáng chú ý, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự ổn định trong lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Cá nhân Minh Tâm ghi bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Ảnh: Điền Vinh.

Chức vô địch trên sân nhà Pleiku không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của toàn đội mà còn mang đến tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Khép lại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam giành ngôi vô địch, U23 Qatar xếp thứ hai, U23 Thái Lan đứng thứ ba và U23 Singapore kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Một giải đấu thành công với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, đặc biệt khi đội tuyển có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện đội hình thông qua những trận đấu quốc tế chất lượng.