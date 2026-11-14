Chồng vừa quét sân vừa làm trò, vợ xem camera liền chia sẻ ngay lên mạng

Một đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc người chồng âm thầm tạo hình trái tim từ những chiếc lá vàng rụng đầy sân để dành tặng vợ đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của cặp vợ chồng trẻ. Nguồn: Chồng Mẻ HR)

Theo nội dung đoạn clip, người chồng đang tranh thủ quét dọn sân nhà khi lá vàng rụng phủ kín mặt sân. Thay vì gom tất cả lá cây thành một đống như thường lệ, anh bất ngờ nảy ra ý tưởng thú vị.

Trong lúc quét sân, người đàn ông tỉ mỉ sắp xếp những chiếc lá, tạo thành hình một trái tim lớn. Đặc biệt, ở hai bên trái tim còn có hai chữ cái đầu trong tên của hai vợ chồng. Đây được xem như cách anh gửi gắm tình cảm, đánh dấu sự hiện diện của cả hai trong một món quà nhỏ đầy bất ngờ.

Toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu này được camera an ninh trong nhà ghi lại. Người vợ sau khi xem lại hình ảnh đã vô cùng thích thú và quyết định chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý.

Không cần hoa đắt tiền hay những món quà cầu kỳ, người chồng vẫn nghĩ ra cách riêng để bày tỏ tình yêu với bạn đời. Hành động tưởng chừng đơn giản trong lúc làm việc nhà lại trở thành một khoảnh khắc lãng mạn, khiến người xem không khỏi mỉm cười.

Dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự tinh tế và ngọt ngào của người chồng. Không ít ý kiến cho rằng những cử chỉ nhỏ, xuất phát từ sự quan tâm chân thành đôi khi còn có sức lay động hơn cả những món quà giá trị.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhận ra rằng tình cảm vợ chồng không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ một trái tim được tạo nên từ những chiếc lá vàng rụng trước sân cũng đủ khiến một ngày bình thường trở nên đặc biệt.