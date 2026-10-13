Vợ NSND Công Lý lên tiếng

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc sống thường ngày bên chồng. Đáng chú ý, cô hài hước đặt dòng trạng thái: "Ngược đãi Lý béo", thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Trong video, vợ NSND Công Lý trực tiếp lên tiếng về những thắc mắc mà cô thường nhận được trên mạng xã hội. Ngọc Hà chia sẻ: "Em Hà vừa đi công tác ở TP.HCM xong nên vội vàng trở về với anh Lý. Có nhiều người hỏi em có phải ngược đãi anh Lý không, vì em thường đi lại mà không cho anh Lý đi cùng, để anh Lý ở nhà một mình. Thật ra hôm nay em Hà xin giải thích luôn là anh Lý không thích đi đâu cả, anh Lý chỉ thích ở nhà thôi. Ngày trước cũng vậy, kể cả khi khỏe mạnh, anh Lý cũng chỉ thích ra quán gặp những người bạn thân. Anh Lý là người khá ngại giao tiếp với người lạ, nhưng dòng đời đưa đẩy lại trở thành diễn viên. Vì thế, mỗi lần em Hà đi công tác cũng cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể rồi trở về".

Vợ NSND Công Lý trực tiếp lên tiếng về những thắc mắc mà cô thường nhận được trên mạng xã hội.

Chia sẻ của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng những hình ảnh đời thường mà vợ NSND Công Lý đăng tải thời gian qua đã phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng sau nhiều năm đồng hành cùng nhau vượt qua biến cố.

Sau khi kết hôn vào năm 2021, cuộc sống của NSND Công Lý và Ngọc Hà nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không lâu sau đám cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, buộc phải dành thời gian dài điều trị và phục hồi. Trong suốt hành trình đó, vợ NSND Công Lý luôn là người sát cánh, chăm sóc và hỗ trợ chồng trong cuộc sống hằng ngày.

Vợ NSND Công Lý luôn là người sát cánh, chăm sóc và hỗ trợ chồng.

Những năm gần đây, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Từ những bữa cơm giản dị, các chuyến đi ngắn ngày cho đến quá trình phục hồi của NSND Công Lý, tất cả đều nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà vợ NSND Công Lý dành cho chồng trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.

Ở tuổi 53, NSND Công Lý vẫn là một trong những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân, đồng thời sở hữu sự nghiệp diễn xuất đáng nể trên cả sân khấu lẫn truyền hình. Nhiều bộ phim như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Mê Cung, Hương Vị Tình Thân, Những Cô Gái Trong Thành Phố hay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đều có sự góp mặt của nam nghệ sĩ.

NSND Công Lý ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng Bắc Đẩu.

Bên cạnh truyền hình, NSND Công Lý cũng từng tham gia một số dự án điện ảnh như Người Mỹ Trầm Lặng, Vua Bãi Rác, Vũ Điệu Tử Thần và Tâm Hồn Mẹ. Trong đó, Người Mỹ Trầm Lặng đạt doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương hơn 728 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Đây là một trong những dự án điện ảnh quốc tế nổi bật mà NSND Công Lý từng tham gia.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều tín hiệu tích cực. Nam nghệ sĩ dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật phù hợp, trong khi Ngọc Hà vẫn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ chồng trong cuộc sống thường ngày. Những chia sẻ mới nhất của vợ NSND Công Lý cũng phần nào giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng, đồng thời xóa tan những đồn đoán không đúng sự thật xuất hiện trên mạng xã hội.