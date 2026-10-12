Tổng thống Putin sẵn sàng ra lệnh ngừng tập kích nếu Ukraine tổ chức bầu cử

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 đã bình luận về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày.

"Tổng thống Putin đã từng đề cập đến vấn đề này. Tôi có thể khẳng định với đầy đủ trách nhiệm rằng nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì tổng thống sẽ ra lệnh cho quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine trong ngày bầu cử. Tôi nhấn mạnh là trong ngày bầu cử. Đây là một điểm quan trọng cần làm rõ", ông Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong bình luận của mình, quan chức Điện Kremlin cũng xác nhận việc các bên vẫn duy trì liên lạc về một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, nhưng nhấn mạnh rằng phương án này không thể giải quyết cuộc xung đột.

"Chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà muốn một thỏa thuận lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi điều có thể để đạt được mục tiêu đó", ông Peskov nói.

Khi được hỏi liệu những động thái gần đây của Tổng thống Donald Trump có thể gây ra rạn nứt giữa Mỹ và EU hay không, ông Peskov trả lời: "Châu Âu rõ ràng muốn kéo dài xung đột. Ngược lại, chúng tôi đánh giá cao những phương án của các nhà đàm phán Mỹ và cảm ơn họ vì vẫn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực này".

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới. "Với tất cả sự tôn trọng dành cho Tổng thống Trump, hãy nói với Nga ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử", nhà lãnh đạo Ukraine nói ngày 11/10.