Người mẫu Kylie Jenner được khen ngợi vì cách dạy con

Theo Page Six, mới đây, Kylie Jenner đã đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên hai con là Stormi (8 tuổi) và Aire (4 tuổi).

Trong video, ba mẹ con cùng diện những bộ đồ ngủ họa tiết bí ngô đồng điệu của thương hiệu Hanna Andersson, quây quần làm bánh quy để chuẩn bị cho dịp Halloween. Không khí gia đình ấm áp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Kylie Jenner đã đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên hai con.

Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện cùng các con, Kylie Jenner bất ngờ tiết lộ một câu chuyện liên quan đến mái tóc của con gái đầu lòng.

Nữ người mẫu 29 tuổi chia sẻ: "Gần đây, Stormi liên tục nói rằng con bé rất muốn duỗi thẳng tóc, nhưng tôi thực sự không thích ý tưởng đó lắm". Dù vậy, Kylie Jenner cho biết cô vẫn sẵn sàng để con gái thử thay đổi kiểu tóc trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như Halloween. Ngay lập tức, Stormi hào hứng nhắc mẹ: "Cả sinh nhật nữa! Mẹ đã hứa rồi mà!".

Trong đoạn video, cô bé xuất hiện với mái tóc được tết thành nhiều lọn nhỏ gọn gàng.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai mẹ con nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách Kylie Jenner khuyến khích con gái yêu thích và giữ gìn mái tóc xoăn tự nhiên.

Một người bình luận: "Tôi rất thích việc Kylie muốn bảo vệ mái tóc xoăn của Stormi. Hãy tiếp tục như vậy nhé!".

Khán giả khác chia sẻ: "Tôi thích cách Kylie đang nuôi dạy Stormi để con bé biết trân trọng những lọn tóc xoăn của mình".

Một bình luận khác nhận được sự đồng tình: "Cách cô ấy trân trọng mái tóc xoăn tự nhiên xinh đẹp của con gái và khuyến khích con giữ mái tóc ấy thật sự rất đáng yêu".

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách Kylie Jenner khuyến khích con gái yêu thích và giữ gìn mái tóc xoăn tự nhiên.

Dù không muốn Stormi thường xuyên duỗi tóc, Kylie Jenner vẫn tạo điều kiện để con gái khám phá những phong cách làm đẹp khác nhau.

Trước đó, vào tháng 6, nữ người mẫu từng chia sẻ hình ảnh Stormi sử dụng một bộ tóc giả dài màu hồng kẹo ngọt trong lúc chơi iPad. Kylie Jenner hài hước tiết lộ rằng con gái đã tìm đến tủ tóc giả của mẹ để thử nghiệm diện mạo mới.

Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người thích thú bởi Kylie Jenner từng nổi tiếng với những bộ tóc giả có màu sắc táo bạo trong giai đoạn xây dựng hình ảnh "King Kylie" vào giữa thập niên 2010.

Từ tóc xanh, hồng đến những kiểu tóc nổi bật, nữ người mẫu từng tạo nên nhiều xu hướng làm đẹp được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, khi trở thành mẹ, Kylie Jenner lại dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc mái tóc tự nhiên của con gái. Năm 2019, cô từng đăng tải một đoạn video trên Instagram ghi lại cảnh tự tay chải và buộc mái tóc xoăn của Stormi thành kiểu đuôi ngựa nhỏ.

Khi đó, Kylie Jenner chia sẻ: "Tôi thích làm tóc cho con bé. Tôi không phải người giỏi nhất trong việc này, nhưng tôi rất thích học hỏi". Nữ người mẫu còn xúc động nhắc đến tuổi thơ của mình: "Một trong những ký ức yêu thích nhất của tôi là những lần được mẹ làm tóc".

Những chia sẻ này cho thấy việc chăm sóc mái tóc cho Stormi không đơn thuần là thói quen làm đẹp, mà còn là cách Kylie Jenner tạo nên những kỷ niệm gần gũi với con gái.

Dù không muốn Stormi thường xuyên duỗi tóc, Kylie Jenner vẫn tạo điều kiện để con gái khám phá những phong cách làm đẹp khác nhau.

Giữa cuộc sống thường xuyên được truyền thông chú ý, những khoảnh khắc giản dị của Kylie Jenner bên hai con tiếp tục nhận được sự yêu mến từ công chúng. Đặc biệt, quan điểm khuyến khích Stormi trân trọng vẻ đẹp tự nhiên được nhiều người đánh giá tích cực.