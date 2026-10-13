Khương Ngọc phản ứng khi Hồng Đào chia sẻ cuộc sống ở Mỹ

Mới đây, Hồng Đào đăng tải hình ảnh tại Mỹ kèm dòng trạng thái chia sẻ về thời tiết và cách tận hưởng cuộc sống. Nữ nghệ sĩ viết: “Sáng nay trời mưa sau mấy ngày nóng nực. Không khí mát mẻ, nhẹ nhàng. Cứ thuận theo tự nhiên thôi! Trời nắng thì tắm nắng, trời mưa thì ngắm mưa, miễn lòng mình luôn tươi mát là được”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, diễn viên, đạo diễn Khương Ngọc để lại bình luận: “Trời mưa phải tắt máy xe để mở cửa, trời nắng chưa biết sao”.

Hồng Đào chia sẻ cuộc sống ở Mỹ.

Trước lời trêu đùa của đồng nghiệp, Hồng Đào vui vẻ đáp lại: “Nắng cũng vậy luôn, vậy mới có kỷ niệm để nhớ”. Màn đối đáp ngắn gọn cho thấy sự thoải mái giữa hai nghệ sĩ, đồng thời mang đến không khí gần gũi cho bài đăng vốn xoay quanh một khoảnh khắc đời thường.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống cá nhân. Nữ nghệ sĩ có thời gian sinh sống tại Mỹ, đồng thời trở về Việt Nam tham gia các dự án phim ảnh khi có cơ hội phù hợp. Trên mạng xã hội, chị thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường, từ những chuyến đi, thời gian nghỉ ngơi đến công việc diễn xuất.

Hiện tại, Hồng Đào lựa chọn tập trung cho gia đình, bản thân và sự nghiệp. Chị có hai con gái và từng chia sẻ quan điểm sống tích cực, không đặt nặng chuyện tìm kiếm một mối quan hệ mới. Dù trải qua những thay đổi trong đời tư, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, dành nhiều tâm huyết cho công việc và mong muốn tiếp tục gắn bó với màn ảnh trong nhiều năm tới.

Hồng Đào có mối liên hệ trong công việc với Khương Ngọc.

Không chỉ được chú ý bởi cuộc sống tại Mỹ, Hồng Đào còn có mối liên hệ trong công việc với Khương Ngọc. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, từng tham gia các dự án có màu sắc gia đình và tâm lý.

Hồng Đào và Khương Ngọc đã có lần hợp tác thứ ba liên tiếp qua bộ phim điện ảnh Lên Hương ra mắt năm 2026, sau Chị Dâu (2024) và Cục Vàng Của Ngoại. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm ế ẩm, sống cô độc. Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ nghệ sĩ dành khoảng 5 ngày làm việc trực tiếp tại một trại hòm nhằm tìm hiểu không gian và tính chất của nghề mai táng. Khương Ngọc tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất, đồng đạo diễn cùng Tấn Hoàng Thông, tiếp tục khai thác câu chuyện đời thường theo hướng bi hài, mượn bối cảnh những đám tang để gợi mở suy ngẫm về cuộc sống và tình thân.

Sau khi khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 9/2026, Lên Hương tiếp tục được phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 9/10 với tên quốc tế Luck for Sale. Theo số liệu công bố đến 13/10, phim thu về hơn 94,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, tiến gần cột mốc 100 tỷ đồng. Thành tích này góp thêm một tác phẩm ăn khách vào danh sách phim có sự tham gia của Hồng Đào và do Khương Ngọc thực hiện.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Trong sự nghiệp, Hồng Đào ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh như Mai, Chị Dâu, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại. Riêng Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Chị Dâu thu về khoảng 113 tỷ đồng, còn Mang Mẹ Đi Bỏ đạt khoảng 171 tỷ đồng. Những con số này cho thấy các dự án có sự tham gia của nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhóm phim thu hút khán giả những năm gần đây.

Từ sân khấu đến màn ảnh rộng, Hồng Đào vẫn giữ được sức hút nhờ lối diễn xuất giàu trải nghiệm và khả năng hóa thân đa dạng. Trong khi đó, màn tương tác dí dỏm với Khương Ngọc tiếp tục đưa cuộc sống thường ngày của nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.