Đàm Tùng Vận tiết lộ chuyện phía sau vai diễn mới

Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện cảm xúc trước máy quay, Đàm Tùng Vận cho thấy sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong quá trình xây dựng nhân vật. Khi nói về vai Hứa Lan Hương trong Lan hương như cố, nữ diễn viên nhấn mạnh rằng lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo, bởi giúp đỡ người khác không đơn giản là hành động theo cảm tính.

Theo cách tiếp cận được cô chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Hứa Lan Hương không phải hình mẫu nhân vật luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn một cách dễ dàng. Trước mỗi tình huống, nhân vật cần xem xét hoàn cảnh, suy nghĩ về hệ quả và tìm cách ứng xử phù hợp. Những cân nhắc này tạo nên chiều sâu tâm lý, giúp nhân vật tránh trở thành hình tượng tốt bụng một chiều.

Đàm Tùng Vận trong vai diễn cổ trang. Ảnh: VieON.

Với Đàm Tùng Vận, việc tìm hiểu cách một nhân vật suy nghĩ và đưa ra quyết định là phần quan trọng trong quá trình diễn xuất. Thay vì chỉ chú trọng biểu cảm, người diễn viên cần hình dung điều gì thúc đẩy nhân vật hành động, những mâu thuẫn nào đang tồn tại và trải nghiệm nào có thể khiến họ thay đổi. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các vai diễn.

Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận từng ghi dấu qua nhiều nhân vật có tính cách khác nhau. Trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, cô đảm nhận vai Cảnh Cảnh, nữ sinh trung học mang nét hồn nhiên, gần gũi. Bộ phim thanh xuân này góp phần giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, đặc biệt là những người yêu thích dòng phim học đường Trung Quốc.

Đến Cẩm y chi hạ, Đàm Tùng Vận hóa thân thành Viên Kim Hạ, nữ bổ khoái thông minh, hoạt bát và có khả năng ứng biến. Nhân vật sở hữu nét tinh nghịch nhưng không thiếu sự quyết đoán, đồng thời phát triển mối quan hệ tình cảm với Lục Dịch do Nhậm Gia Luân thể hiện. Tác phẩm giúp nữ diễn viên mở rộng sức hút sang dòng phim cổ trang, trinh thám kết hợp tình cảm.

Diễn viên Đàm Tùng Vận.

Trong Lấy danh nghĩa người nhà, cô tiếp tục gây chú ý với vai Lý Tiêm Tiêm. Nhân vật có tính cách cởi mở, giàu năng lượng, lớn lên bên hai người anh không cùng huyết thống trong một gia đình đặc biệt. Câu chuyện về tình thân, những tổn thương trong quá trình trưởng thành và sự gắn bó giữa các thành viên giúp bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả.

Một dấu mốc khác là Hướng gió mà đi, nơi Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Trình Tiêu, nữ phi công có chuyên môn và cá tính riêng. Vai diễn đặt nhân vật vào môi trường nghề nghiệp đòi hỏi tính kỷ luật, trách nhiệm và khả năng phối hợp. So với những hình tượng học đường trước đây, đây là hướng tiếp cận khác, giúp cô tiếp tục mở rộng phạm vi nhân vật trên màn ảnh.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, điểm đáng chú ý ở Đàm Tùng Vận là khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ nữ sinh tuổi mới lớn đến những nhân vật trưởng thành trong công việc và cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang đến một bối cảnh khác nhau, đồng thời đặt ra yêu cầu riêng về tâm lý, cách biểu đạt và sự tương tác với các nhân vật xung quanh.

Trong bối cảnh phim truyền hình Trung Quốc cạnh tranh mạnh về độ phủ sóng, sức hút của nghệ sĩ không chỉ đến từ hoạt động quảng bá hay mức độ nhận diện trên mạng xã hội. Khả năng tạo nên nhân vật có đời sống riêng vẫn là yếu tố quan trọng giúp diễn viên duy trì sự quan tâm của khán giả qua nhiều dự án.

Với Lan hương như cố, chia sẻ của Đàm Tùng Vận mở ra thêm góc nhìn về cách cô tiếp cận Hứa Lan Hương. Hiệu quả cuối cùng vẫn cần được nhìn nhận qua diễn biến tác phẩm và cách nhân vật được thể hiện trên màn ảnh. Sự quan tâm dành cho vai diễn mới vì thế cũng là một phần trong hành trình tiếp tục làm mới hình ảnh của nữ diễn viên.