Ảnh hậu trường đẹp lung linh của 'tình đầu quốc dân' Kim So Hyun

Kim So Hyun tiếp tục thu hút sự chú ý khi loạt ảnh hậu trường mới của nữ diễn viên được công bố. Trong những khung hình tại phim trường Love Doctor, mỹ nhân Hàn Quốc gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười rạng rỡ cùng nét trẻ trung, ngọt ngào.

Cụ thể, mới đây, công ty quản lý đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường của Kim So Hyun trong quá trình đóng phim truyền hình Love Doctor. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên làm việc tại phim trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ diện mạo rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực.

Ảnh hậu trường của Kim So Hyun nhận sự yêu thích từ nhiều khán giả.

Trong loạt ảnh được công bố, Kim So Hyun xuất hiện tại một công viên giải trí với phong thái trẻ trung, năng động. Nữ diễn viên nở nụ cười tươi trước ống kính kèm biểu cảm tự nhiên giúp "tình đầu quốc dân" tạo cảm giác gần gũi, mang đến không khí vui vẻ giữa quá trình ghi hình.

Nhan sắc trẻ trung, cuốn hút của Kim So Hyun khi làm việc trên phim trường.

Trong Love Doctor, Kim So Hyun đảm nhận vai Im Yoo Jin, nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Ngay từ những tập đầu, nữ diễn viên đã thể hiện nguồn năng lượng tích cực, sự chủ động và tính cách lạc quan của nhân vật. Bên cạnh những nét tính cách nổi bật, cô còn chú trọng khắc họa quá trình trưởng thành của một người trẻ thông qua cách thể hiện cảm xúc và những thay đổi trong từng tình huống.

Đây cũng là yếu tố giúp Kim So Hyun tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất trong các dự án mang màu sắc thanh xuân. Nữ diễn viên từng được khán giả biết đến rộng rãi qua nhiều tác phẩm truyền hình Hàn Quốc, đồng thời xây dựng hình ảnh gắn với vẻ đẹp trong trẻo và khả năng thể hiện những nhân vật giàu cảm xúc. Biệt danh "tình đầu quốc dân" cũng thường được nhắc đến khi khán giả nói về sức hút dịu dàng, ngọt ngào của cô.

Kim So Hyun được nhiều khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân".

Kim So Hyun sinh năm1999, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và sớm được khán giả chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo, khả năng nhập vai tự nhiên. Trước khi đảm nhận các vai chính, Kim So Hyun từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình với vai diễn thời thơ ấu của các nhân vật, từng bước khẳng định năng lực diễn xuất.

Tên tuổi Kim So Hyun gắn liền với loạt tác phẩm nổi tiếng như Mặt trăng ôm mặt trời, School 2015: Who Are You, Mặt nạ quân chủ và Love Alarm. Đặc biệt, vai diễn trong School 2015: Who Are You giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm nhờ khả năng thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật.

Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Kim So Hyun dần trưởng thành từ diễn viên nhí thành gương mặt nữ chính quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc. Cô được yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh tú, phong thái dịu dàng và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Nữ diễn viên cũng thường được truyền thông và khán giả nhắc đến với hình tượng thanh xuân trong trẻo.