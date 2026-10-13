World tour ARIRANG của BTS và những trải nghiệm độc nhất

Không chỉ chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn hoành tráng, BTS còn tạo nên sức hút riêng cho chuyến lưu diễn toàn cầu ARIRANG khi liên tục làm mới sân khấu theo từng thành phố. Từ những ca khúc được lựa chọn ngẫu nhiên, trang phục mang dấu ấn địa phương đến cách giao lưu bằng ngôn ngữ bản địa, nhóm nhạc Hàn Quốc đang biến mỗi đêm diễn thành một trải nghiệm không thể lặp lại.

Bắt đầu từ Goyang vào tháng 4/2026, chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' đã đi qua Bắc Mỹ, châu Âu và tiếp tục hành trình tại Nam Mỹ. Dù lịch trình kéo dài đến nửa đầu năm 2027, BTS vẫn tìm cách tạo ra những điểm nhấn mới trong từng đêm diễn, thay vì chỉ lặp lại một kịch bản cố định.

Điểm đặc biệt của tour diễn nằm ở cách nhóm kết hợp những yếu tố quen thuộc với các nội dung được điều chỉnh theo từng địa điểm. Nhờ đó, khán giả không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc mà còn có cơ hội chứng kiến những khoảnh khắc riêng biệt, gắn liền với thành phố nơi BTS biểu diễn.

Những ca khúc bất ngờ khiến mỗi đêm diễn có màu sắc riêng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ARIRANG là phần trình diễn ca khúc ngẫu nhiên. Bên cạnh danh sách bài hát chính, BTS lựa chọn những ca khúc khác nhau cho từng đêm diễn, tạo nên sự bất ngờ đối với người hâm mộ.

Danh sách này trải dài từ những ca khúc thuộc giai đoạn đầu sự nghiệp đến các bài hát trong nhiều album của nhóm. Vì vậy, ngay cả khi theo dõi nhiều đêm diễn trong cùng một thành phố, khán giả vẫn có thể được thưởng thức những tiết mục khác nhau.

Đáng chú ý, việc lựa chọn ca khúc không chỉ nhằm thay đổi không khí sân khấu mà còn thể hiện sự kết nối với địa điểm tổ chức. Tại Tokyo (Nhật Bản), BTS trình diễn hai ca khúc tiếng Nhật Crystal Snow và FOR YOU, mang đến màu sắc phù hợp với khán giả địa phương.

Trong khi đó, tại Busan (Hàn Quốc), nhóm đưa Paldogangsan và Ma City vào chương trình. Đặc biệt, một số lời hát trong Ma City được điều chỉnh để gắn với thành phố này, tạo nên sự gần gũi và nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Cách làm này cho thấy BTS không đơn thuần mang một chương trình biểu diễn từ nơi này đến nơi khác. Nhóm còn chủ động tạo ra những chi tiết riêng, giúp mỗi điểm dừng chân có câu chuyện và dấu ấn đáng nhớ.

Trang phục sân khấu mang dấu ấn từng thành phố

Không chỉ làm mới danh sách bài hát, BTS còn đưa những yếu tố văn hóa địa phương vào trang phục biểu diễn và các phụ kiện trên sân khấu.

Tại Mexico, các thành viên sử dụng mũ cao bồi để tạo điểm nhấn cho diện mạo. Khi đến Toronto (Canada), nhóm lại tận dụng những món đồ lưu niệm và thú nhồi bông được tìm thấy tại địa phương để bổ sung vào phong cách trình diễn. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé này góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của BTS đối với từng điểm đến trong hành trình lưu diễn.

Đặc biệt, tại buổi diễn ở Lima (Peru) ngày 9/10, nhóm gây chú ý với trang phục sử dụng các yếu tố gắn liền với văn hóa Hàn Quốc. Thiết kế có tên thật của các thành viên, những thông điệp hướng đến cộng đồng người hâm mộ ARMY và họa tiết Thái Cực trên quốc kỳ Hàn Quốc.

Đây là cách BTS đưa bản sắc quê hương vào một sân khấu quốc tế, đồng thời tạo nên điểm nhấn riêng cho đêm diễn tại Peru. Thông qua trang phục, nhóm không chỉ thể hiện cá tính của từng thành viên mà còn gửi gắm tình cảm dành cho người hâm mộ đã đồng hành trong suốt sự nghiệp. Trong một chuyến lưu diễn kéo dài qua nhiều quốc gia, việc liên tục thay đổi những chi tiết như vậy giúp sân khấu tránh cảm giác đơn điệu. Mỗi thành phố đều có cơ hội trở thành một phần riêng biệt trong câu chuyện của ARIRANG.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ để kết nối với người hâm mộ

Một yếu tố khác góp phần tạo nên sức hút của tour diễn là cách BTS giao lưu với khán giả bằng ngôn ngữ bản địa. Thay vì chỉ sử dụng những lời chào quen thuộc, các thành viên còn tận dụng cách diễn đạt, câu nói phổ biến và những câu chuyện gắn với từng địa phương để tương tác trực tiếp với người hâm mộ.

Tại Bogotá (Colombia), nhóm từng khiến khán giả phấn khích khi hô vang câu "A ssa ra bia Colombia" theo sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Chi tiết này còn gợi nhắc đến một cách diễn đạt từng xuất hiện trong chương trình riêng Run BTS!, giúp tạo nên sự kết nối giữa những nội dung quen thuộc của nhóm và trải nghiệm trực tiếp tại sân vận động.

Các buổi biểu diễn ở Bogotá diễn ra trong hai ngày 2 và 3/10 tại sân vận động El Campín, đều cháy vé. Sự hưởng ứng của khán giả cho thấy sức hút của BTS không chỉ đến từ âm nhạc mà còn nằm ở khả năng tạo ra những khoảnh khắc tương tác khó đoán trước.

Tại Paris (Pháp), các thành viên sử dụng tiếng Pháp để trò chuyện với khán giả, đồng thời chia sẻ cách nói "saranghae" (anh yêu em/em yêu anh) trong tiếng Hàn. Việc trao đổi giữa hai ngôn ngữ đã biến phần giao lưu thành một khoảnh khắc đáng nhớ, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ có thể hiểu nhau hơn dù khác biệt về văn hóa.

Chính những cuộc trò chuyện ngẫu hứng như vậy đã tạo nên sự khác biệt giữa các đêm diễn. Bởi bên cạnh những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, cảm xúc chân thật và phản ứng trực tiếp từ khán giả cũng là yếu tố khiến mỗi buổi biểu diễn trở nên độc nhất.

ARIRANG và hành trình tạo nên những kỷ niệm không thể lặp lại

Theo thông tin được công bố, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' đã xác nhận tổng cộng 88 đêm diễn và đi qua cột mốc giữa chặng vào tháng 9/2026. Sau các điểm dừng tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, BTS hiện tiếp tục hành trình tại Nam Mỹ.

Trong tháng 10, nhóm dự kiến biểu diễn tại Santiago (Chile) vào các ngày 14, 16 và 17/10, trước khi đến Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil). Với lịch trình dài và quy mô toàn cầu, thách thức của một chuyến lưu diễn không chỉ nằm ở việc duy trì chất lượng biểu diễn mà còn ở khả năng giữ cho khán giả cảm thấy mới mẻ qua từng đêm. BTS đang giải quyết bài toán đó bằng cách kết hợp âm nhạc, thời trang, văn hóa và sự tương tác trực tiếp.

Ca khúc được lựa chọn bất ngờ, phụ kiện mang dấu ấn địa phương hay một câu nói bằng tiếng bản xứ có thể không phải những thay đổi quá lớn về mặt dàn dựng. Tuy nhiên, khi được đặt trong tổng thể chương trình, chúng lại trở thành những chi tiết giúp mỗi đêm diễn có bản sắc riêng.

Sau nhiều năm hoạt động, BTS vẫn cho thấy sức mạnh của một nhóm nhạc toàn cầu không chỉ nằm ở những bản hit hay sân khấu quy mô lớn. Khả năng lắng nghe, thích nghi và tạo ra sự kết nối với khán giả ở từng địa phương cũng góp phần làm nên sức sống cho âm nhạc của nhóm.

Với ARIRANG, thông điệp về một đêm diễn chỉ diễn ra một lần được thể hiện qua chính những thay đổi trên sân khấu. Mỗi thành phố, mỗi khán giả và mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên một trải nghiệm riêng. Đó cũng là lý do khiến hành trình của BTS tiếp tục thu hút sự chú ý, khi người hâm mộ không chỉ chờ đợi những ca khúc quen thuộc mà còn háo hức khám phá điều bất ngờ mà nhóm sẽ mang đến trong lần xuất hiện tiếp theo.