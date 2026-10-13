Anne Hathaway lập thành tích hiếm có, Zendaya bám sát phía sau

Anne Hathaway đang trải qua một năm hoạt động điện ảnh đáng chú ý khi liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm triệu USD. Theo số liệu phòng vé được công bố, nữ diễn viên có 4 bộ phim vượt mốc 100 triệu USD trong năm 2026, thành tích hiếm thấy đối với một ngôi sao Hollywood trong cùng một năm dương lịch.

Đáng chú ý, The Odyssey hiện đạt khoảng 1,78 tỷ USD, tương đương hơn 46.280 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá tham khảo 26.000 đồng/USD. Trong tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan, Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope, bên cạnh dàn diễn viên gồm Matt Damon, Tom Holland và Zendaya.

Anne Hathaway trong vai Penelope, người vợ chờ đợi Odysseus trở về sau cuộc chiến thành Troy.

Bộ phim thứ hai góp phần tạo nên dấu ấn của Anne Hathaway là Yêu Nữ Mê Hàng Hiệu 2 (The Devil Wears Prada 2). Tác phẩm đạt khoảng 693 triệu USD, tương đương hơn 18.018 tỷ đồng trên toàn cầu. Sự trở lại của nhân vật Andy Sachs tiếp tục đưa nữ diễn viên đến gần khán giả, đồng thời nối dài sức hút của thương hiệu điện ảnh từng gây tiếng vang từ năm 2006.

Hai dự án còn lại là The End of Oak Street và Verity, lần lượt thu về khoảng 122 triệu USD và 114 triệu USD, tương đương 3.172 tỷ đồng và 2.964 tỷ đồng. Theo số liệu, Verity mới ra rạp được 9 ngày nhưng đã vượt mốc doanh thu đáng chú ý này.

Như vậy, tổng doanh thu của 4 bộ phim đạt khoảng 2,71 tỷ USD, tương đương hơn 70.400 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy mức độ phủ sóng của Anne Hathaway trên thị trường điện ảnh trong năm nay. Tuy nhiên, cần phân biệt doanh thu toàn cầu của các tác phẩm với khoản thu nhập thực tế mà diễn viên nhận được, bởi hai con số này không đồng nhất.

Zendaya trong Dune: Part Three.

Trong khi Anne Hathaway tạo khoảng cách bằng 4 phim vượt mốc 100 triệu USD, Zendaya cũng đang có mặt trong cuộc đua với 3 tác phẩm đạt ngưỡng doanh thu tương tự. Sự chú ý hiện hướng về Dune: Part Three, phần tiếp theo của thương hiệu khoa học viễn tưởng mà nữ diễn viên tham gia.

Nếu bộ phim ra mắt đúng kế hoạch và vượt mốc 100 triệu USD trong năm 2026, Zendaya có thể nâng số tác phẩm đạt ngưỡng này lên 4. Khi đó, cô sẽ có cơ hội cân bằng thành tích của Anne Hathaway. Dù vậy, khả năng vượt lên còn phụ thuộc vào doanh thu thực tế và thời điểm phát hành của từng dự án.

Điểm đáng chú ý là hai ngôi sao đang theo đuổi những hướng đi khác nhau. Anne Hathaway liên tục xuất hiện trong các dự án thuộc nhiều thể loại, từ sử thi, hài đến giật gân tâm lý. Trong khi đó, Zendaya tiếp tục xây dựng sự nghiệp với những thương hiệu điện ảnh quy mô lớn, đồng thời mở rộng lựa chọn vai diễn.

Tại Việt Nam, khán giả cũng sắp có dịp gặp lại Anne Hathaway trên màn ảnh rộng với Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover, xoay quanh nữ nhà văn Verity Crawford do Anne Hathaway thủ vai. Dakota Johnson đảm nhận Lowen Ashleigh, người được mời đến dinh thự của gia đình Crawford và dần phát hiện những bí mật khó lý giải.

Với thành tích phòng vé đang được ghi nhận, Anne Hathaway có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Trong khi đó, Zendaya vẫn còn cơ hội thu hẹp khoảng cách khi mùa phim cuối năm đến gần. Cuộc đua giữa hai nữ diễn viên vì thế sẽ tiếp tục được chú ý trong những tháng cuối năm 2026.