Biến hóa phong cách Thu/Đông 2026 cùng BST UNIQLO and JW ANDERSON mới

Mang tinh thần tự do của nghệ thuật sân khấu và nét đặc trưng của không gian học thuật vào tủ đồ thường ngày, BST tái hiện dấu ấn cổ điển trong nhịp sống hiện đại với các thiết kế cân bằng giữa tính thẩm mỹ cao cấp và công năng vượt trội.

Sắc thái cổ điển trong diện mạo hiện đại

BST giới thiệu mẫu Áo Khoác Blouson với dáng ngắn phong cách và phom thoải mái, phù hợp cho cả Nam và Nữ. Với thiết kế Áo Khoác Lót Lông Dáng Ngắn dành cho Nữ, lớp bông chần mềm mại và phom dáng phồng nhẹ tạo cảm giác êm ái, trong khi vẫn giữ được tính tiện dụng cần có để đáp ứng nhu cầu của nhịp sống hàng ngày. Các thiết kế dệt kim trong BST lần này, như: áo len cổ V và áo gile cổ tròn, được bổ sung các gam màu mới, ấn tượng với họa tiết nổi bật, mang đến đa dạng lựa chọn cho tủ đồ Thu/Đông.

Thêm điểm nhấn cho phong cách Thu/Đông với các thiết kế nổi bật

Đáng chú ý trong BST lần này phải kể đến mẫu áo khoác Áo Khoác Giả Lông Cừu Cản Gió dành cho Nam và Áo Khoác Blouson Giả Lông Cừu Dáng Ngắn dành cho Nữ sở hữu phom dáng gọn gàng cùng khả năng phối lớp (layering) linh hoạt. Ngoài ra còn có thiết kế Chân Váy Xếp Ly với đường cắt bất đối xứng mang lại cảm hứng thanh lịch trong mọi chuyển động. Bên cạnh đó, BST còn giới thiệu các dòng phụ kiện đa dạng từ tất, khăn choàng, mũ len đến túi xách, tất cả góp phần hoàn thiện những bản phối sáng tạo cho mùa Thu/Đông.

Chia sẻ về BST, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: "BST mùa này thể hiện trọn vẹn cảm hứng dưới góc nhìn của nghệ thuật sân khấu và văn hóa học thuật, là sự giao thoa của những ý tưởng sáng tạo không giới hạn. Chúng tôi mang đến những thiết kế vừa quen thuộc vừa mới mẻ, những điểm nhấn về màu sắc, họa tiết, sự dung hòa giữa thẩm mỹ và công năng tạo nên một BST giúp người mặc chuyển mình linh hoạt theo nhiều khoảnh khắc khác nhau trong đời sống thường ngày."

Nhà thiết kế Jonathan Anderson