VN-Index đảo chiều tăng hơn 10 điểm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 25/9, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với dòng tiền ảm đạm và hầu như không nhóm ngành, cổ phiếu nào đáng chú ý xuất hiện.

Chỉ số VN-Index chớm đỏ và sau đó bật lên quanh vùng tham chiếu, nhưng rung lắc với biên độ hẹp sau hơn 1 giờ giao dịch. Một số ít cổ phiếu nhỏ thu hút nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ngắn hạn như VPG, TTF, HID, khi đã có lúc tăng kịch trần, khớp 0,4-1 triệu đơn vị.

VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 1.800 điểm.

Sang buổi chiều, chỉ số chung được cải thiện nhờ dòng tiền ở các mã trụ. Chứng khoán có thời điểm tăng hơn 20 điểm nhưng vùng giá này không giữ được lâu. Về cuối phiên, VN-Index hạ độ cao và đóng cửa ở trên 1.785 điểm, tăng hơn 10 điểm so với hôm qua.

Tuy nhiên, thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi sàn HoSE có tới 176 cổ phiếu điều chỉnh, nhiều hơn so với 132 cổ phiếu tăng giá. Dòng tiền có sự phân hóa sâu sắc, nhà đầu tư có xu hướng chọn lọc từng mã có câu chuyện riêng khiến bảng giá mỗi ngành đều đan xen hai màu xanh - đỏ.

Điểm đáng chú ý trong phiên là sự hồi phục của bộ đôi VIC và VHM. VIC tăng gần 1%, trong khi VHM tăng hơn 5,6%. Hai cổ phiếu này đóng góp hơn 10 điểm vào VN-Index.

Một số mã bất động sản khác như VPL, VRE, TCH cũng tăng giá. Ngược lại, NVL, CEO, DXG giảm, có mã mất gần 3%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng phân hóa khi VPB tăng hơn 4%, EIB tăng hơn 1,2%; TCB, HDB, MBB cũng đóng cửa trong sắc xanh. Ở chiều ngược lại, STB, VCB, VIB và một số mã khác điều chỉnh nhẹ.

Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực hơn khi SSI, VIX, VND, VCI... đồng loạt giảm quanh 1%.

Tại các nhóm bán lẻ, dầu khí, hàng không và cảng biển, diễn biến cũng phân hóa. MWG, BSR, VJC, GMD tăng giá, trong khi nhiều cổ phiếu còn lại giảm điểm.

Sau hai phiên rung lắc trước đó, dòng tiền ngày càng thận trọng hơn. Thanh khoản hôm nay ghi nhận gần 15.300 tỷ đồng, là phiên suy giảm thứ hai liên tiếp.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 254 tỷ đồng, nhưng mức này giảm mạnh so với con số khoảng nghìn tỷ ở hai phiên trước đó. TCB là cổ phiếu duy nhất bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng mạnh ở SBT và BSR.