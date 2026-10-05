Nhà sáng lập Acer sau biến cố đột quỵ: 7.000 bước mỗi ngày ở tuổi 82

Khi tuổi đã cao, ông Stan Shih (Thi Chấn Vinh -1944) - nhà sáng lập Acer (Tập đoàn đa quốc gia về máy tính và thiết bị điện tử nổi tiếng thế giới), vẫn duy trì nhịp sống năng động. Mỗi sáng và sau bữa tối, ông cùng vợ đi bộ quanh khuôn viên thư viện gần nhà. Trước đây, hai người đặt mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày, nay duy trì khoảng 7.000-8.000 bước, bất kể thời tiết.

Với Stan Shih, đi bộ không đơn thuần là tập thể dục. Đây còn là khoảng thời gian hai vợ chồng trò chuyện về gia đình, công việc và cuộc sống sau 55 năm gắn bó.

Ông Stan Shih (Thi Chấn Vinh)

Sau biến cố sức khỏe, ông học cách quản lý cơ thể

Stan Shih cho biết, ông mới chỉ bắt đầu chú ý đến sức khỏe khi khoảng 50 tuổi. Trước đó, cuộc sống của ông gần như xoay quanh công việc. Áp lực khởi nghiệp cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học khiến ông bị cholesterol cao từ tuổi 40.

Sau khi trải qua nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều lần tắc nghẽn mạch máu, ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sức khỏe.

Stan Shih xây dựng cho mình hệ thống “quản lý cơ thể”, với quan niệm bác sĩ chỉ là người tư vấn, còn việc chăm sóc và quản lý sức khỏe phụ thuộc vào chính mỗi người.

Thay vì cảm thấy bất lực trước bệnh tật và tuổi tác, ông lựa chọn thích nghi, duy trì khả năng phục hồi và chủ động điều chỉnh lối sống.

“Điều quan trọng nhất là tập thể dục đều đặn”, ông nói.

Ngoài đi bộ mỗi ngày, Stan Shih tập Pilates hai lần mỗi tuần. Ông cũng đặc biệt coi trọng giấc ngủ.

“Tôi làm việc 24 giờ một ngày và tôi cần ngủ đủ 8 tiếng! Ngủ là ‘công việc’ quan trọng nhất của tôi bây giờ”, ông chia sẻ.

Sống lâu phải đi cùng chất lượng cuộc sống

Sau khi nghỉ hưu, Stan Shih vẫn tiếp tục làm việc, đồng thời quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ người trung niên và cao tuổi.

Theo ông, sống thọ không chỉ là kéo dài số năm của cuộc đời mà quan trọng hơn là duy trì chất lượng sống, khả năng tự chăm sóc bản thân và tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Ông cho rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Người trẻ cần xây dựng “vốn sức khỏe” từ sớm, trong khi người về hưu nên học cách buông bỏ, coi việc truyền lại kinh nghiệm và giá trị cho người khác quan trọng hơn việc tiếp tục tích lũy của cải.

Stan Shih cũng đề cao lòng vị tha. Theo ông, giúp đỡ người khác, chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội cho thế hệ sau không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn khiến cuộc sống của chính mình trở nên ý nghĩa hơn.

Ông Stan Shih trong một lần trả lời truyền thông.

Học hỏi để giữ tinh thần trẻ

Một bí quyết khác giúp Stan Shih duy trì sự năng động là không ngừng học hỏi.

Sau khi nghỉ hưu, vị kỹ sư từng chế tạo máy tính tự chế lại dành nhiều thời gian tìm hiểu lịch sử, văn học và nghệ thuật. Ông xem các video về những tác phẩm kinh điển như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng và các câu chuyện lịch sử.

Từ lĩnh vực kỹ thuật, ông chuyển sang quan tâm đến nghệ thuật và từng giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Đài Loan (2011-2016).

Những người quen biết nhận xét rằng ông luôn giữ tinh thần khám phá, muốn tìm hiểu những điều mới và không tự giới hạn bản thân bằng từ “không thể”.

Hạnh phúc là bình yên và không kỳ vọng quá cao

Với Stan Shih, hạnh phúc không phải điều quá phức tạp. “Hạnh phúc là có tâm trạng tốt mỗi ngày. Hạnh phúc là sự bình yên và không lo âu. Nếu có những điều không thể giải quyết được, hãy chấp nhận chúng”, ông nói.

Từ quan niệm đó, ông cho rằng một trong những cách để sống hạnh phúc là đừng đặt kỳ vọng quá cao.

“Hạ thấp kỳ vọng sẽ giúp bạn dễ dàng hạnh phúc hơn”, Stan Shih chia sẻ. Ông cho rằng khi không đòi hỏi quá nhiều từ cuộc sống, con người sẽ dễ hài lòng và trân trọng những điều mình nhận được.

Trong công việc cũng vậy, ông lựa chọn cách “dốc hết sức mình và làm hết khả năng”, thay vì đặt nặng kết quả.

Nhìn lại hành trình của mình, Stan Shih cho rằng trường thọ không đơn giản là sống thêm nhiều năm. Điều quan trọng hơn là sống khỏe, giữ tinh thần tích cực, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, không ngừng học hỏi và tiếp tục tạo ra giá trị.

Đó cũng là cách ông duy trì cuộc sống trường thọ nhưng vẫn hạnh phúc và đầy ý nghĩa.