Nữ sinh lớp 8 mất tích nửa tháng đã trở về nhà, trên người có vết thương

Sau hơn nửa tháng mất tích, sáng 4/10, Nguyễn Thị C.L. (SN 2013, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn) đã trở về nhà. Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), cha của C.L., cho biết.

“Gia đình mừng lắm vì cháu vẫn bình an, chỉ có điều cháu gầy đi nhiều”, ông Tuấn chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. Ảnh: Ký Long

Ngay sau khi con gái trở về, gia đình đưa C.L. đến trình diện cơ quan công an địa phương để làm rõ quá trình em rời nhà và thời gian mất liên lạc.

Theo ông Tuấn, trên cơ thể C.L. có một số vết thương, xây xát. Em cho biết bị té xe cùng một người bạn khoảng 4 ngày trước khi trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu do C.L. cung cấp, sau khi rời nhà vào trưa 18/9, em được một nam thanh niên tên D.M.T.K. (SN 2006) chở bằng xe máy đến khu vực Bình Dương cũ.

Tại đây, C.L. ở cùng phòng trọ với một bạn nữ, còn nam thanh niên thuê phòng riêng. Ban đầu, em dự định tìm việc làm nhưng do còn nhỏ tuổi nên không được các công ty nhận.

Sau khi biết gia đình và công an đang tổ chức tìm kiếm, C.L. liên lạc với người thân và được đưa về nhà.

Trao đổi với PV, Công an xã Bình Sơn xác nhận C.L. đã trở về. Công an đã làm việc với em, gia đình và những người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Như VietNamNet đã đưa tin, vừa qua, Công an xã Bình Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tìm kiếm C.L. sau khi gia đình trình báo em mất tích từ ngày 18/9.

C.L. là con thứ hai trong gia đình có 3 người con của ông Tuấn. Trưa 18/9, em nói đến trường có việc rồi lên xe máy của D.M.T.K. rời đi. Sau đó, gia đình không thể liên lạc được với em.

Vợ chồng ông Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. Từ ngày con gái biệt tăm, hai người luôn thấp thỏm; từ 1h sáng, họ vào rừng tràm làm thuê, đến chiều lại tỏa đi tìm con.