Bắc Ninh: Tín dụng chính sách đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng dư nợ

Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt 13.333,3 tỷ đồng, tăng 1.014,8 tỷ đồng, chiếm 85,64% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 2.236,5 tỷ đồng, tăng 671,4 tỷ đồng, chiếm 14,36% tổng nguồn vốn và đạt 223,8% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn rà soát các hộ vay vốn ưu đãi trên địa bàn.

Nguồn vốn được bổ sung, nhất là nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác, tạo thêm điều kiện để Chi nhánh mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi tiếp tục được đưa đến người dân, hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến tháng 9/2026, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 15.545,7 tỷ đồng, tăng 1.680,9 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng 12,12%, đạt 92,47% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026. Chi nhánh đang triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách, với 173.620 khách hàng đang có dư nợ.

Việc triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các nhóm đối tượng thụ hưởng, nhất là những hộ có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao đời sống. Qua đó, tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là một trong những công cụ quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương.