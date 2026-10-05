VN-Index thủng 1.700 điểm tuần này?

Trong tuần giao dịch 28/9-2/10, chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu khi giảm từ vùng 1.790 điểm xuống còn 1.737,71 điểm vào cuối tuần. Áp lực bán chiếm ưu thế trong hầu hết phiên, khiến chỉ số liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Trong khi đó, thanh khoản duy trì ngang hoặc thấp hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy lực cầu vẫn khá thận trọng và chưa đủ sức nâng đỡ thị trường.

Đáng chú ý, khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng xuyên suốt tuần với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu PNJ và HDB.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 47,4 điểm, tương đương 2,7% so với tuần trước, đóng cửa tại 1.737,71 điểm.

VN-Index có thể sớm cân bằng

Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và chỉ số VN-Index liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, các chuyên gia phân tích cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần này, song nhà đầu tư vẫn cần duy trì sự thận trọng.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần sau khi chỉ số kết phiên cuối tuần trước giảm 12 điểm, với sắc đỏ lan tỏa trên diện rộng.

Trên đồ thị ngày, những tín hiệu cho thấy khả năng thị trường xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần này là khá cao.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa phát đi tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu và thị trường có thể tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trước khi VN-Index tìm được điểm cân bằng tại khu vực 1.720-1.740 điểm.

VN-Index có nguy cơ thủng mốc 1.700 điểm tuần này. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh đó, VCBS cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tìm kiếm điểm cân bằng khi thiếu vắng sự ủng hộ của dòng tiền. Dù vậy, một số ít cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng vẫn ghi nhận diễn biến đáng chú ý so với mặt bằng chung.

Do đó, nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường, tiếp tục chọn lọc những cổ phiếu đang củng cố vùng hỗ trợ và có sự ủng hộ của dòng tiền. Nhà đầu tư nên chờ đợi tín hiệu xác nhận trạng thái cân bằng của thị trường trong tuần này trước khi giải ngân.

Trong khi đó, chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định tâm lý chung của thị trường hiện thiếu niềm tin vào khả năng phục hồi mạnh. Điều này khiến lực cầu nâng đỡ suy yếu, khiến chỉ số dễ tiếp tục xu hướng giảm khi áp lực bán gia tăng.

Tuy nhiên, sau những phiên giảm liên tiếp của nhóm tài chính, vốn là nhóm tạo áp lực chính lên thị trường trong thời gian gần đây, phần lớn cổ phiếu trong nhóm đã lùi về vùng hỗ trợ tương ứng với đáy tháng 7.

Khi lượng cổ phiếu nắm giữ chờ bán hạ nhiệt sau các phiên giảm vừa qua, kết hợp với lực cầu bắt đáy ngắn hạn xuất hiện tại vùng hỗ trợ, nhóm cổ phiếu tài chính nói riêng và VN-Index nói chung có thể ghi nhận nhịp hồi phục kỹ thuật trong nửa đầu tuần này.

Với chiến lược giao dịch dưới 1 tháng, nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các nhịp hồi phục để chốt lời những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8, nhằm bảo toàn hiệu suất đầu tư. Đồng thời, điều chỉnh tỷ trọng danh mục về mức thận trọng, với 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Trong khoảng 1-5 tháng, nhà môi giới này đánh giá lực cầu suy yếu đang khiến dư địa giữ điểm của VN-Index tại vùng 1.720 điểm trở nên mong manh. Dù vậy, nhà đầu tư có thể kiên nhẫn theo dõi và chờ cơ hội mua lại những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực. Các nhóm cần chú ý gồm Bán lẻ với FRT, MWG, DGW; Cao su với PHR, GVR, TRC, DPR; Tiêu dùng với MCH, VNM và Dầu khí với BSR, PVT.

Theo các chuyên gia tại đây, cơ hội giải ngân có thể xuất hiện khi tâm lý thị trường cải thiện trở lại, sau khi VN-Index điều chỉnh về vùng 1.670-1.700 điểm, nơi mức chiết khấu được đánh giá là đủ hấp dẫn.

VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định thị trường vẫn tương đối yếu khi chỉ khoảng 25% cổ phiếu đang giao dịch trên đường trung bình 20 ngày (MA20).

Xét theo nhóm ngành, bán lẻ đang ghi nhận diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi viễn thông và bất động sản vẫn kém khả quan.

Trong tuần qua, sau khi không thể vượt vùng 1.780 điểm, chỉ số VN-Index đã đảo chiều giảm liên tiếp và kết tuần dưới ngưỡng 1.740 điểm, cho thấy xu hướng ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với tuần trước, phản ánh lực mua hỗ trợ vẫn chưa có dấu hiệu tham gia rõ rệt.

Áp lực bán tập trung đáng kể tại cổ phiếu VIC và lan rộng sang nhiều mã ngân hàng, tạo sức ép lớn lên diễn biến chung. Ở chiều ngược lại, nhóm bảo hiểm ghi nhận lực cầu tích cực hơn, nổi bật là BVH, nhưng chưa đủ để cân bằng áp lực bán trên toàn thị trường.

Theo ACBS, trong bối cảnh lực cầu vẫn thận trọng và VN-Index đã đánh mất vùng 1.740 điểm, đà điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.700-1.720 điểm.

Về góc độ kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index vẫn có thể tiếp tục suy yếu do quán tính giảm chưa chấm dứt. Dù vậy, dư địa điều chỉnh đang thu hẹp khi chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ mạnh 1.715 điểm, tương ứng với đáy tháng 8. Đây có thể là khu vực giúp VN-Index tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận từ diễn biến giá và lực cầu bắt đáy.

TPS cũng lưu ý tín hiệu quá bán chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã tạo đáy. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến giá và lực cầu tại các vùng hỗ trợ để đánh giá khả năng hình thành điểm cân bằng của VN-Index.