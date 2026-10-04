Nhận định chứng khoán tuần 5-9/10: Chờ nhịp hồi kỹ thuật

Vùng 1.715-1.735 điểm là hỗ trợ gần

VN-Index bước vào tuần giao dịch 5-9/10 sau hai tuần giảm liên tiếp và đóng cửa ngày 2/10 tại 1.737,71 điểm. Về kỹ thuật, nhiều công ty chứng khoán đánh giá vùng 1.715-1.735 điểm là khu vực hỗ trợ gần, trong khi vùng 1.760-1.780 điểm trở thành kháng cự cần vượt qua nếu thị trường muốn cải thiện cấu trúc ngắn hạn. SHS đồng thời lưu ý vùng 1.680-1.700 điểm là hỗ trợ mạnh hơn nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Kịch bản cơ sở là chỉ số tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715-1.750 điểm trong những phiên đầu tuần. Xác suất xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ tăng nếu lực bán suy yếu, thanh khoản không tăng đột biến theo chiều giảm và VN-Index bảo toàn vùng đáy ngắn hạn. Ngược lại, việc xuyên thủng 1.715 điểm với thanh khoản lớn có thể khiến thị trường phải kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm.

Một tín hiệu cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền sau khi số liệu kinh tế quý III và 9 tháng năm 2026 được công bố. GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, GDP 9 tháng tăng 9,01%. Tuy nhiên, CPI tháng 9 tăng 5,08% so với cùng kỳ và bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cho thấy áp lực giá vẫn đáng chú ý. Thị trường vì vậy có thể phản ứng theo hướng phân hóa giữa kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận và lo ngại về lãi suất, chi phí vốn.

Ngân hàng và chứng khoán cần lấy lại vai trò dẫn dắt

Nhóm ngân hàng tiếp tục là biến số quan trọng nhất đối với VN-Index. Tính đến 28/9, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,89% so với cuối năm 2025, tạo nền tảng cho kỳ vọng lợi nhuận ngành trong quý III và quý IV. Tuy nhiên, diễn biến của CTG, TCB, BID, VCB, MBB, HDB, STB và LPB sẽ còn phụ thuộc vào mặt bằng lãi suất liên ngân hàng, chất lượng tài sản và dòng vốn ngoại. Sau tuần phân hóa mạnh, khả năng nhóm ngân hàng tạo được sự đồng thuận sẽ quyết định đáng kể khả năng VN-Index lấy lại vùng 1.760-1.780 điểm.

Đối với nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, HCM, VCI và FTS đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh cùng sự suy giảm thanh khoản. Nếu giá trị giao dịch thị trường duy trì ở vùng thấp, nhịp hồi của nhóm này có thể thiếu bền vững. Ngược lại, khi thanh khoản tăng trở lại và chỉ số hình thành vùng cân bằng, cổ phiếu chứng khoán thường có độ nhạy cao và có thể phản ứng sớm hơn thị trường chung.

Bất động sản vẫn cần được quan sát theo từng mã. VIC và VHM có ảnh hưởng lớn tới VN-Index, trong khi nhóm vốn hóa vừa như NLG, KDH, PDR, DIG hay NVL nhạy cảm hơn với dòng tiền đầu cơ và thông tin doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường chưa xác nhận đáy, việc cổ phiếu giữ được nền giá và không tạo đáy mới sẽ quan trọng hơn các nhịp tăng ngắn trong phiên.

Logistics, bán lẻ, điện và nhóm phòng thủ có thể hút dòng tiền chọn lọc

Dữ liệu vĩ mô tạo một số nền tảng tích cực cho nhóm logistics. Vận tải hàng hóa 9 tháng năm 2026 tăng 15,8% về khối lượng vận chuyển, trong khi luân chuyển hàng hóa tăng 12,8%. Các cổ phiếu như GMD, VTP và nhóm cảng biển có thể tiếp tục được chú ý nếu duy trì nền giá tốt, nhưng sau giai đoạn phân hóa mạnh, nhà đầu tư cần theo dõi thanh khoản và tránh mua đuổi ở các nhịp tăng nhanh.

Nhóm công nghệ và điện tử viễn thông bước vào tuần mới sau nhịp điều chỉnh đáng kể. FPT và FOX đều giảm hơn 4% trong tuần trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động viễn thông 9 tháng năm 2026 ước đạt 308,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ. Yếu tố cơ bản vẫn tích cực, nhưng trong ngắn hạn nhóm này cần thời gian tạo lại nền giá trước khi có thể thu hút dòng tiền mạnh hơn.

Bán lẻ có thể tiếp tục phân hóa theo câu chuyện doanh nghiệp. MWG giữ giá tương đối tốt so với thị trường, trong khi PNJ chịu cú sốc riêng. Nếu tâm lý chung ổn định, các cổ phiếu bán lẻ có nền tảng lợi nhuận tích cực và không chịu áp lực cung bất thường có thể trở thành nhóm hồi phục sớm. Ở nhóm điện, POW vừa có tuần tăng giá và có thể tiếp tục được theo dõi nếu giữ được vùng nền hiện tại.

Y tế và các cổ phiếu phòng thủ có thể đóng vai trò cân bằng danh mục trong bối cảnh biến động còn lớn. DHG duy trì biên độ hẹp hơn thị trường chung trong tuần trước. Đối với nhóm này, dòng tiền thường ưu tiên doanh nghiệp có bảng cân đối lành mạnh, dòng tiền ổn định và kết quả kinh doanh ít nhạy cảm với chu kỳ.

Kịch bản tích cực cho tuần 5-9/10 là VN-Index giữ được vùng 1.715-1.735 điểm và hồi lên kiểm định 1.760-1.780 điểm với thanh khoản cải thiện. Kịch bản thận trọng là chỉ số tiếp tục giảm và kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm. Trong cả hai trường hợp, dòng tiền nhiều khả năng vẫn phân hóa mạnh; ưu tiên nên dành cho cổ phiếu giữ nền giá, có kết quả kinh doanh quý III tích cực hoặc được hỗ trợ bởi xu hướng tăng trưởng thực của ngành, thay vì mua đuổi theo biến động ngắn hạn.