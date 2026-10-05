Cổ phiếu VPG của Xuất nhập khẩu Việt Phát vào diện kiểm soát

Nguyên nhân là do CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

HoSE xác định trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VPG vẫn đồng thời thuộc diện cảnh báo do hai nguyên nhân. Thứ nhất, tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty. Thứ hai, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán ở mức âm.

Trước khi HoSE đưa ra quyết định chuyển diện, Việt Phát đã có văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE. Theo doanh nghiệp, công ty đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để thực hiện lập và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình soát xét và hoàn thiện báo cáo kéo dài hơn dự kiến do doanh nghiệp cần thêm thời gian để rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến một số khoản mục công nợ. Vì vậy, Việt Phát chưa thể hoàn tất và công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét trong thời hạn quy định.