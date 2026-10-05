Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/10: USD trên 26.000 đồng, CNY tiến gần 4.000 đồng

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 5/10 ghi nhận mặt bằng giá bán duy trì ở mức cao. USD được niêm yết giá bán 26.170 đồng, trong khi GBP lên tới 34.848 đồng và EUR gần 30.000 đồng.

Cụ thể, USD được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.760 đồng, mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.170 đồng. Đây tiếp tục là một trong những ngoại tệ có mức giá bán đáng chú ý trong bảng tỷ giá.

Đối với nhóm tiền tệ chủ chốt, EUR được mua tiền mặt ở mức 28.474,19 đồng, mua chuyển khoản 28.761,81 đồng và bán ra 29.975,92 đồng. GBP có giá mua tiền mặt 33.428,32 đồng, mua chuyển khoản 33.765,98 đồng và bán ra 34.848 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, SGD được mua vào ở mức 19.771,51 đồng tiền mặt và 19.971,22 đồng chuyển khoản, trong khi giá bán đạt 20.652,47 đồng. JPY có giá mua tiền mặt 159,04 đồng, mua chuyển khoản 160,64 đồng và bán ra 170,01 đồng. CNY được mua tiền mặt 3.776,66 đồng, mua chuyển khoản 3.814,80 đồng và bán ra 3.937,05 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng duy trì mức giá đáng chú ý. CHF được mua chuyển khoản 30.878,13 đồng và bán ra 31.867,61 đồng. AUD có giá bán 18.306,74 đồng, CAD bán ra 18.544,29 đồng, trong khi HKD đạt 3.374,32 đồng.

Đáng chú ý, KWD tiếp tục là đồng tiền có giá trị quy đổi cao nhất trong bảng, với giá mua chuyển khoản 83.893,62 đồng và giá bán 87.961,46 đồng. Các đồng tiền như MYR, NOK, RUB, SAR và SEK hiện không có giá mua tiền mặt được niêm yết, nhưng vẫn có giá mua chuyển khoản và giá bán.