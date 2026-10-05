Giá bạc hôm nay 5/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 5/10. Ảnh Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h45 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,158 - 2,225 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,51 % so với cuối tuần qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,192 - 2,277 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,131 - 2,197 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 5/10, giá bạc thế giới giao ngay tăng 1% lên 60,97 USD/ounce.

Dữ liệu công bố hôm 2/10 cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 9/2026 chậm hơn dự kiến, đồng thời số liệu việc làm phi nông nghiệp của 2 tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Điều này gần như loại bỏ khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10/2026.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách của Fed vốn chưa sẵn sàng cho việc tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong tháng này để có thêm thời gian xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định mới, báo cáo việc làm mới công bố càng củng cố cho cách tiếp cận này.

Trong tháng trước, Fed đã nâng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên phạm vi 3,75-4%. Lãi suất tăng thường gây áp lực lên giá vàng, do việc nắm giữ loại tài sản không sinh lời này trở nên kém hấp dẫn hơn.

Về mặt địa chính trị, chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận và do Saudi Arabia hậu thuẫn) cho biết họ đang triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại toàn bộ các khu vực trong nước hiện do lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) kiểm soát.