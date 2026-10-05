Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (5/10/2026)

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động tại quầy 1 tháng dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Các ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm gồm Nam A Bank, OCB, PGBank, VIB, VPBank, BVBank, Sacombank và Vietbank.

Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng cũng là 4,75%/năm, được áp dụng tại một số ngân hàng như Nam A Bank, OCB, PGBank, VIB, VPBank, BVBank, Sacombank và Vietbank.

Tại kỳ hạn 6 tháng, PGBank dẫn đầu với lãi suất 7,1%/năm, tiếp theo là Bac A Bank với 7,05%/năm. Một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất tương đối cao như OCB và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm; BVBank niêm yết 6,55%/năm, trong khi LPBank áp dụng 6,4%/năm.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, PGBank tiếp tục niêm yết mức cao nhất 7,1%/năm, theo sau là Bac A Bank với 7,05%/năm. OCB và Sacombank cùng áp dụng lãi suất 6,6%/năm; BVBank niêm yết 6,55%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, PGBank áp dụng lãi suất 7,2%/năm, cao nhất trong bảng. Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm, OCB ở mức 6,9%/năm. Một số ngân hàng khác như LPBank niêm yết 6,6%/năm, trong khi MB Bank áp dụng mức 6,5%/năm.

Với kỳ hạn 18 tháng, OCB và Bac A Bank cùng niêm yết lãi suất 7,1%/năm. BVBank áp dụng 6,85%/năm, PGBank 6,8%/năm, còn LPBank và Vietbank cùng ở mức 6,5%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, MB Bank dẫn đầu với lãi suất 7,5%/năm, tiếp đến là OCB với 7,3%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm. Sacombank niêm yết 7%/năm, BVBank 6,95%/năm, trong khi NCB áp dụng 6,7%/năm.