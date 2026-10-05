Lãi suất huy động các ngân hàng mới nhất hôm nay (5/10/2026)
Lãi suất huy động tại quầy niêm yết tại các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể giữa các kỳ hạn. Theo bảng lãi suất được cung cấp, mức cao nhất đạt 7,5%/năm tại MB Bank ở kỳ hạn 24 tháng; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng phổ biến trong khoảng 2,1-4,75%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất huy động tại quầy 1 tháng dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Các ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm gồm Nam A Bank, OCB, PGBank, VIB, VPBank, BVBank, Sacombank và Vietbank.
Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất trong bảng cũng là 4,75%/năm, được áp dụng tại một số ngân hàng như Nam A Bank, OCB, PGBank, VIB, VPBank, BVBank, Sacombank và Vietbank.
Tại kỳ hạn 6 tháng, PGBank dẫn đầu với lãi suất 7,1%/năm, tiếp theo là Bac A Bank với 7,05%/năm. Một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất tương đối cao như OCB và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm; BVBank niêm yết 6,55%/năm, trong khi LPBank áp dụng 6,4%/năm.
Đối với kỳ hạn 9 tháng, PGBank tiếp tục niêm yết mức cao nhất 7,1%/năm, theo sau là Bac A Bank với 7,05%/năm. OCB và Sacombank cùng áp dụng lãi suất 6,6%/năm; BVBank niêm yết 6,55%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, PGBank áp dụng lãi suất 7,2%/năm, cao nhất trong bảng. Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm, OCB ở mức 6,9%/năm. Một số ngân hàng khác như LPBank niêm yết 6,6%/năm, trong khi MB Bank áp dụng mức 6,5%/năm.
Với kỳ hạn 18 tháng, OCB và Bac A Bank cùng niêm yết lãi suất 7,1%/năm. BVBank áp dụng 6,85%/năm, PGBank 6,8%/năm, còn LPBank và Vietbank cùng ở mức 6,5%/năm.
Tại kỳ hạn 24 tháng, MB Bank dẫn đầu với lãi suất 7,5%/năm, tiếp đến là OCB với 7,3%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm. Sacombank niêm yết 7%/năm, BVBank 6,95%/năm, trong khi NCB áp dụng 6,7%/năm.
Nguồn Doanh nhân & Công lý: https://doanhnhan.congly.vn/lai-suat-huy-dong-cac-ngan-hang-moi-nhat-hom-nay-5-10-2026.html