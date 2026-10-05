BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

BSR xuất bán thử nghiệm sản phẩm White Spirit. Nguồn: BSR.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa tiến hành xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit (dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đây là thành quả từ quá trình chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng, đồng thời đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Trước khi tiến hành giao dịch, BSR đã cung cấp mẫu thử đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới cùng một số đối tác khác. Dựa trên đánh giá tích cực ban đầu, phía đối tác đã quyết định phối hợp triển khai thử nghiệm trong hệ thống nhằm kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế và mức độ đón nhận của thị trường. Dự kiến trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026, nhu cầu phục vụ thử nghiệm sẽ dao động ở mức 40.000 đến 250.000 lít mỗi tháng.

Dựa trên kết quả thực tế, sản lượng cung ứng trong tương lai có thể mở rộng lên mức 40.000 đến 500.000 lít mỗi tháng. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh dài hạn, Chi nhánh BSR tại Hà Nội đã được giao nhiệm vụ xúc tiến thương mại, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối để từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho mặt hàng mới này.

Việc phát triển White Spirit mang ý nghĩa chiến lược đối với công tác điều hành sản xuất của BSR. White Spirit là sản phẩm dung môi được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp sơn, tẩy rửa dầu mỡ, chất khử trùng và một số lĩnh vực liên quan đến nhiên liệu.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu bay Jet A-1 thường xuyên biến động theo ngành vận tải hàng không, việc nghiên cứu và khai thác thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu như White Spirit giúp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nâng cao tính linh hoạt, đa dạng hóa phương án tiêu thụ và tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Đánh giá về cột mốc này, Phó Tổng giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cho biết việc xuất bán thành công ghi nhận nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư và người lao động trong việc nghiên cứu, đánh giá giải pháp công nghệ. Theo ông, đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu khắt khe của khách hàng, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Phó Tổng giám đốc BSR cũng nhấn mạnh, sự xuất hiện của White Spirit không chỉ đơn thuần bổ sung một mặt hàng mới vào danh mục thương mại mà còn mở ra hướng tiếp cận một nhóm thị trường hoàn toàn mới. Điều này giúp tổng công ty khai thác hiệu quả hơn nữa công suất thiết kế, tối ưu nguồn nguyên liệu sẵn có và củng cố sự chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Thu Thảo