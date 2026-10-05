Từ Cook sang Ternus: Apple bước vào 'kỷ nguyên kỹ thuật'

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Theo Bloomberg, sự chuyển giao từ Tim Cook sang Ternus không chỉ là thay đổi nhân sự cấp cao, mà còn là sự dịch chuyển trọng tâm quản trị: từ tài chính - vận hành sang kỹ thuật - sản phẩm.

Trong một cuộc trao đổi trước khi chuyển giao, Ternus từng thừa nhận với Tim Cook rằng ông không chắc mình đã sẵn sàng và “không phải là Cook”. Câu trả lời của Cook được cho là ngắn gọn nhưng mang tính định hướng, rằng Ternus không cần trở thành Cook, thay vào đó, ông cần là chính mình.

Câu nói này hiện được Ternus nhắc lại trong nội bộ Apple như một kim chỉ nam cho phong cách lãnh đạo mới.

Khác với Cook - người từng dành phần lớn thời gian cho chuỗi cung ứng, tài chính, bán hàng và quan hệ chính phủ - Ternus xuất thân là kỹ sư phần cứng.

Ngay khi lên nắm quyền, ông giảm tập trung vào các mảng vận hành và tài chính, giao nhiều hơn cho CFO Kevan Parekh và COO Sabih Khan. Thay vào đó, ông dành phần lớn thời gian làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ sư phần cứng, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Nguồn tin nội bộ cho biết Ternus cũng tăng cường hiện diện tại bộ phận thiết kế công nghiệp, đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển sản phẩm “liên tục quanh năm” thay vì các đợt ra mắt dồn dập theo mùa như trước đây.

Điều này có thể khiến chu kỳ ra mắt iPhone và các thiết bị Apple trở nên linh hoạt hơn, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn hơn với đội ngũ kỹ thuật.

Dưới thời Ternus, Apple được cho là đang ưu tiên tốc độ phát triển sản phẩm và quyền quyết định của nhóm kỹ sư. Một số thay đổi tổ chức đã diễn ra, bao gồm cắt giảm vai trò trung gian của một số vị trí quản lý chương trình kỹ thuật.

Tuy vậy, sự chuyển hướng này cũng đặt ra câu hỏi về cân bằng giữa đổi mới và hiệu quả kinh doanh. Mảng Services (dịch vụ) - vốn là trụ cột tăng trưởng dưới thời Cook - gần đây ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại và không đạt kỳ vọng Phố Wall.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt ở mảng AI và thiết bị mới như smartphone gập, giới quan sát cho rằng Apple đang thử nghiệm một mô hình lãnh đạo mới: CEO thiên về kỹ sư, đặt sản phẩm lên trước tài chính.

Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt định hình lại chu kỳ đổi mới của Apple trong thập kỷ tới.