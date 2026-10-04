Lý do nạn nhân sống sót sau thảm án 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai không tham dự phiên tòa ngày 6/10?

Theo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đỗ Ngọc Thanh, trước ngày diễn ra phiên tòa vụ án tại Đồng Nai, luật sư cùng luật sư Đậu Thị Quyên đã đến bệnh viện thăm anh N.V.Q. (41 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ thảm án tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai, về việc 3 người thân tử vong; đồng thời trao đổi, tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan vụ án.

Theo luật sư Thanh, gia đình đã lựa chọn thời điểm phù hợp để thông báo cho anh Q. về vụ án và phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 6/10. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe hiện tại, anh Q. chưa thể trực tiếp tham gia phiên tòa.

Gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để em trai anh Q. đại diện tham gia tố tụng tại phiên tòa ngày 6/10.

Theo luật sư, anh Q. sẽ không tham dự phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 6/10. Ảnh: FBNV. ↵

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho biết chuyến thăm nhằm động viên anh Q. trong quá trình điều trị, đồng thời chia sẻ và thu thập thêm những thông tin cần thiết phục vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại.

Theo luật sư, tại phiên tòa, nhóm luật sư sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, trình bày những vấn đề cần thiết, đề nghị làm rõ các nội dung liên quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình phía bị hại.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho rằng dù bản án không thể bù đắp những mất mát mà gia đình đã trải qua, việc giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật vẫn là cơ sở để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan và làm rõ trách nhiệm của các bên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (SN 2005) từng có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Đức Anh sang nhà anh N.V.Q., nằm liền kề nhà chị P.A., rồi đột nhập vào bên trong. Khi bị phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Theo tin từ Công an TP Đồng Nai, dự kiến ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai. Bị cáo bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.