Tạm hoãn mua nhà, người trẻ Mỹ tìm 'giấc mơ' mới

Định nghĩa thành công của người trẻ Mỹ ngày càng thay đổi. Ảnh minh hoạ: cottonbro/Pexels.

Với nhiều người Mỹ, thước đo mới của thành công tài chính không còn chỉ là sở hữu một căn nhà, không mắc nợ hay nghỉ hưu thoải mái. Khả năng tận hưởng cuộc sống đang trở thành thước đo mới cho sự thành công.

Khoảng 6/10 người Mỹ cho rằng khả năng tận hưởng cuộc sống là dấu hiệu của tiến bộ tài chính. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi mức 27% người xem việc sở hữu nhà là một dấu hiệu tương tự, theo khảo sát mới của SoFi Technologies.

Điều đó không có nghĩa người Mỹ từ bỏ hoàn toàn những cột mốc truyền thống của “Giấc mơ Mỹ”. Gen Z và Millennials vẫn xem việc còn tiền sau mỗi tháng, xây dựng quỹ khẩn cấp là những chỉ dấu quan trọng của tình hình tài chính. Phần lớn vẫn mong muốn sở hữu nhà, không mắc nợ và có một tuổi già thoải mái.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhà cao, lạm phát kéo dài và con đường đạt được những mục tiêu này trở nên khó đoán hơn, niềm tin của họ cũng giảm xuống. 62% Gen Z và Millennials cho biết nghỉ hưu thoải mái là một mục tiêu, nhưng chỉ 46% tin rằng có thể đạt được điều đó.

“Không còn nhiều người có lương hưu, trong khi nhà ở ngày càng trở nên khó tiếp cận”, Brian Walsh, người phụ trách tư vấn và hoạch định tại SoFi, nói.

Khảo sát được SoFi thực hiện với 4.090 người Mỹ từ 18-65 tuổi thông qua YouGov vào tháng 7, theo Bloomberg.

Người trẻ Mỹ ưu tiên trải nghiệm hiện tại, dành tiền cho các hoạt động này. Ảnh: Digital Vision.

Muốn sống cho hiện tại

Thay vì đợi đến khi đạt được các cột mốc tài chính truyền thống, nhiều người Mỹ chọn ưu tiên cho những trải nghiệm ngay ở hiện tại. Khoảng 72% người thuộc các thế hệ cho biết sẵn sàng tiến chậm hơn trên hành trình đạt mục tiêu tài chính để dành thời gian cho gia đình, đi du lịch và ưu tiên những trải nghiệm có ý nghĩa.

Tuy nhiên, lối sống ưu tiên trải nghiệm cũng đi kèm những áp lực tài chính không nhỏ. Gần 1/3 số người được hỏi cho biết từng vay nợ để chi trả cho một sự kiện. Tỷ lệ tương tự từng đồng ý tham gia một chuyến đi, mua quà, tổ chức lễ kỷ niệm hoặc tham gia hoạt động mà họ không thực sự đủ khả năng chi trả.

Khả năng chi tiêu cũng có giới hạn. 7/10 người Mỹ cho biết từng âm thầm bỏ qua một hoạt động vì vấn đề tài chính trong năm qua. Đáng chú ý, 41% Gen Z (sinh năm 1997-2012) cho biết từng lấy lý do bận rộn để từ chối các cuộc hẹn mà họ không đủ khả năng chi trả.

Christian Bonnier (26 tuổi) không trích tiền cho quỹ hưu trí tự nguyện (401k) để chuẩn bị cho nghỉ hưu. Thay vào đó, doanh nhân ở Tampa đầu tư tiền vào công ty phần mềm, tiền số và một nhà hàng địa phương mới mở.

Mục tiêu trước mắt của Bonnier là phát triển các doanh nghiệp, đi du lịch và chi tiền cho trải nghiệm. Việc mua nhà có thể chờ sau. “Tôi chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn trong 1-2 năm tới”, Bonnier nói.

Anh hài lòng với việc thuê nhà, đi du lịch và tập trung vào công việc kinh doanh. Khi bước sang tuổi 30-40, mục tiêu của anh có thể thay đổi.

Bonnier vẫn mua cà phê ở quán mỗi ngày dù tính toán rằng việc tự pha ở nhà có thể giúp tiết kiệm khoảng 100 USD mỗi tháng. Anh cho rằng khoản tiền đó đáng để đổi lấy trải nghiệm. Các khoản chi hàng tháng của Bonnier chủ yếu dành cho vé máy bay, khách sạn, đồ uống, bữa tối, cà phê và dịch vụ gọi xe.

Vừa tận hưởng, vừa tích tiền

Ưu tiên cuộc sống hiện tại không đồng nghĩa người trẻ Mỹ ít quan tâm đến tài chính. Khoảng 37% Gen Z tham gia khảo sát cho biết muốn đầu tư đều đặn hơn trong năm nay. Tỷ lệ này ở Millennials là 28% và nhóm lớn tuổi hơn là 14%.

Người trẻ cũng tìm kiếm lời khuyên tài chính từ nhiều nguồn hơn, bao gồm cố vấn tài chính, bạn bè, gia đình, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội.

Một khảo sát gần đây của U.S. Bank cũng cho thấy người trẻ Mỹ đang thay đổi cách theo đuổi mục tiêu tài chính. Họ bắt đầu đầu tư sớm hơn, chủ động tìm kiếm thông tin, thử nghiệm tiền số và thị trường dự đoán, đồng thời cởi mở hơn trong việc nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Người trẻ Mỹ ngày càng quan tâm đến đầu tư, quản lý tài chính từ sớm. Ảnh minh hoạ: Mikhail Nilov/Pexels.

Một xu hướng khác giúp người trẻ vừa tiết kiệm vừa duy trì chất lượng sống là "finance-maxxing" (tối ưu hóa tài chính cá nhân). Khoảng 75% người Mỹ, trong đó có 80% Gen Z và Millennials, cho biết sử dụng ít nhất một chiến lược thuộc nhóm này.

Các cách làm khá đa dạng, bao gồm chia sẻ chi phí dịch vụ xem phim trực tuyến, sử dụng hình thức mua trước trả sau, chuyển về sống cùng cha mẹ hoặc cắt giảm chi tiêu cho việc hẹn hò. Mục tiêu không đơn thuần là giảm chi phí để đủ sống mà còn dành lại tiền cho những thứ họ coi trọng.

Cole Jaczko (31 tuổi) từng có con đường sự nghiệp khá điển hình trong ngành tài chính. Anh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có công việc lương cao. Nhưng năm 2022, sau 3 năm làm việc tới 100 giờ mỗi tuần tại một công ty đầu tư vốn tư nhân, Jaczko nghỉ việc và chuyển đến Miami để bắt đầu lại.

“Tôi sẽ không để tương lai của mình nằm trong tay người khác”, anh nói.

Jaczko cho biết 5 năm đầu sự nghiệp của mình chủ yếu dành để kiếm tiền, với mục tiêu sau đó xây dựng cuộc sống mơ ước. Cha mẹ anh đi theo con đường truyền thống hơn: dành hàng chục năm làm việc tại cùng một công ty, từng bước tiến lên vị trí cao hơn rồi mới nghỉ ngơi.

Hiện nay, Jaczko chọn cách khác. Anh tập trung đầu tư, điều hành công việc kinh doanh riêng và dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình.

Keren Eldad, chuyên gia huấn luyện điều hành và cá nhân chủ yếu làm việc với nhóm khách hàng có tài sản lớn, cũng nhận thấy quan niệm về “Giấc mơ Mỹ” đang thay đổi.

Những năm gần đây, người theo dõi cô trên mạng xã hội ngày càng đặt nhiều câu hỏi về công thức truyền thống: học một trường tốt, có công việc tốt, xây dựng sự nghiệp ổn định rồi lập gia đình. Nhiều người cho rằng việc rẽ hướng khỏi lối mòn cũ không đồng nghĩa với việc họ đánh đổi sự an toàn về tài chính.

Theo Eldad, nhiều khách hàng của cô muốn kiểm soát cách sử dụng thời gian và tổ chức cuộc sống tốt hơn, nhưng vẫn tập trung mạnh vào việc tích lũy đủ tài sản để có thể tự do đưa ra những lựa chọn đó.

Du lịch, gia đình và trải nghiệm có thể được đặt cao hơn trước, nhưng tiền vẫn là thứ tạo ra sự linh hoạt để người trẻ theo đuổi những điều này. “Họ chấp nhận rằng không có con đường tuyến tính nào để đạt được thành công tài chính”, Eldad nói.