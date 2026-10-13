Lâm Đồng trải thảm đỏ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với nhà đầu tư dự án - Tập đoàn Sun Group

Góp sức mở đường phát triển

Trong không gian phát triển từ cao nguyên đến ven biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Song, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, cần có sự dấn thân, năng lực tổ chức sản xuất và tầm nhìn thị trường của những nhà đầu tư.

Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp chính là lực lượng hiện thực hóa những lợi thế ấy. Không chỉ đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm, doanh nghiệp còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững của địa phương.

Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực

Tính đến tháng 9/2026, Lâm Đồng có khoảng 31.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 320.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 33.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Đằng sau mục tiêu số lượng là yêu cầu nâng cao chất lượng. Doanh nghiệp có sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Niềm tin vào dư địa phát triển của Lâm Đồng cũng thể hiện qua sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Vũ Anh Tuấn khẳng định: “Lâm Đồng là địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế. Khi các dự án được cấp chủ trương, đẩy nhanh tiến độ, đi vào vận hành sẽ tạo ra những giá trị trong tương lai đối với địa phương".

Lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam do Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông sản xuất

Đánh giá về sự đồng hành của Lâm Đồng đối với các nhà đầu tư, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vũ Thanh Hải chia sẻ, cùng với tiềm năng, lợi thế, doanh nghiệp khá ấn tượng với sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khát vọng phát triển của tập thể lãnh đạo tỉnh.

"Đây chính là động lực để nhà đầu tư mạnh dạn đề xuất thêm nhiều dự án, góp phần cùng Lâm Đồng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Hải khẳng định.

Tàu than cập cảng Vĩnh Tân 4

Những nhận xét ấy có sức thuyết phục đặc biệt bởi chúng xuất phát từ những doanh nghiệp đang trực tiếp bỏ vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả của từng quyết định kinh doanh. Điều đó cho thấy sự gặp gỡ giữa khát vọng phát triển của địa phương và tinh thần đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ đề xuất đến công trình, từ vốn đăng ký đến giá trị tạo ra cho xã hội là một hành trình cần sự đồng hành liên tục của chính quyền.

"Trải thảm đỏ" bằng trách nhiệm và hành động

Với doanh nghiệp, sự chào đón không chỉ nằm ở lời mời gọi đầu tư. Điều có ý nghĩa lâu dài hơn là thủ tục minh bạch, vướng mắc được trả lời, trách nhiệm được xác định và những vấn đề phát sinh được theo sát đến khi giải quyết.

Tại buổi làm việc với gần 360 doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày 1/3/2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Lâm Đồng cam kết đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng gỡ từng nút thắt để đi đến kết quả cuối cùng. Tất cả chúng ta cùng quyết tâm, đoàn kết, đồng hành và nắm chặt tay nhau hướng tới kết quả tốt nhất”.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với các nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 1/3/2026

Cũng tại cuộc làm việc này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các đơn vị, địa phương chuyển mạnh và thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.

Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm chính trị, là thước đo năng lực. Đây là yêu cầu đặt trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp vào chính hiệu quả thực thi của bộ máy, thay vì chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến nghị.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm tại buổi làm việc các nhà đầu tư ngày 1/3/2026

Đảng ủy UBND tỉnh cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”. Chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt rõ tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm chính trị, là thước đo năng lực. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm tại buổi làm việc các nhà đầu tư ngày 1/3/2026

Thực tế đã minh chứng. Nhiều dự án tỷ đô đã được tháo gỡ, đi vào vận hành. Hàng chục đầu tư lớn tiếp tục đề xuất được tỉnh cấp chủ trương. Tất cả đã, đang cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Lâm Đồng trong quá trình đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cuối tháng 7/2026, Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ chính thức vận hành, đưa những sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam ra thị trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với công suất khoảng 450.000 tấn nhôm kim loại mỗi năm, dự án dự kiến tạo giá trị sản xuất hằng năm khoảng 1,35 - 1,4 tỷ USD, tương đương 35.000 - 36.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông ngày 26/7/2026

Khi vào vận hành, dự án sử dụng trên 1.000 lao động trực tiếp và tạo thêm 3.500 - 4.000 việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực cung ứng nguyên liệu, năng lượng, logistics, cơ khí, dịch vụ kỹ thuật.

Theo ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, để có những sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam, có những thời điểm, dự án hầu như “án binh bất động”. Khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy nhưng, với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nỗ lực của công ty, dự án đã đạt thành quả mong đợi.

“Nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ tính bằng thời gian, mà quan trọng hơn đó chính là sự quyết tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các đối tác. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân - chủ đầu tư Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm

Cũng với tinh thần này, Lâm Đồng đã, đang tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai. Việc rà soát quỹ đất, quy hoạch và xây dựng danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực cũng được địa phương xúc tiến.

Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án của các doanh nghiệp, nhất là những dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Có 6 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 tiếp tục rà soát, xử lý vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách. Những vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo, kiến nghị với các bộ, ngành để làm rõ quy định áp dụng, tìm hướng xử lý theo pháp luật.

Lâm Đồng hiện còn 177/365 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ, với tổng vốn đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng. Trong đó, 19 dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, còn lại thuộc thẩm quyền địa phương.

Kết quả đó cho thấy những chuyển động cụ thể trong xử lý tồn đọng. Dù vậy, tháo gỡ vướng mắc chưa đồng nghĩa toàn bộ vốn đã được giải ngân hay tất cả dự án đã vận hành. Giá trị cuối cùng vẫn phải được tiếp nối bằng tiến độ triển khai, sản phẩm, việc làm và hiệu quả đầu tư.

Giữ niềm tin bằng hiệu quả thực chất

Bên cạnh xử lý từng dự án, Lâm Đồng đang cải thiện những điều kiện phục vụ hoạt động kinh doanh hằng ngày. Toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã đã được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử. Tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra thực tế tại trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn

Theo thống kê, hiện nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn tại các sở, ngành Lâm Đồng đạt 98,1%. Con số này tại cấp xã đạt hơn 98,5%.

Với doanh nghiệp, chất lượng giải quyết thủ tục gắn trực tiếp với thời gian, chi phí và khả năng nắm bắt cơ hội. Một hồ sơ được xử lý đúng hạn, một quy trình rõ ràng cũng là cách chính quyền thể hiện sự đồng hành.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Nhiệm kỳ này là chạy đua với công việc. Nếu trước đây, doanh nghiệp phải tự tìm đến nhiều cơ quan để hoàn thiện hồ sơ, thì nay chính quyền chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ những bước đầu tiên. Bởi một ngày chậm trễ đôi khi đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư dịch chuyển sang địa phương khác. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, cùng với những chiến lược thu hút đầu tư, Lâm Đồng đang nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư. Lâm Đồng trải thảm đỏ đón những nhà đầu tư thực chất, làm thật và đúng tiến độ. Đối với những nhà đầu tư vào chỉ để giữ dự án, đầu cơ đất đai, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi ngay.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thực địa Dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng

Với những nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, năm 2025, Lâm Đồng được VCCI xếp hạng nằm trong nhóm tỉnh, thành phố xếp loại khá cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (xếp hạng theo thứ tự: 5 tỉnh nhóm tốt; 13 tỉnh nhóm khá; 16 tỉnh còn lại).

Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng thu hút 63 dự án đầu tư cấp mới, với tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực đầu tư đáng chú ý; đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ để những cam kết được hiện thực hóa.

Lâm Đồng trải thảm đỏ để tạo cho doanh nghiệp môi trường thuận lợi, minh bạch và bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật. Bởi với địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp không phải bỏ qua quy định, mà là chủ động tìm cách giải quyết đúng quy định, không để nhà đầu tư phải tự xoay xở giữa những vướng mắc kéo dài.

Công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV kiểm tra chất lượng sản phẩm

Ở chiều ngược lại, sự đồng hành của chính quyền cần được đáp lại bằng trách nhiệm của doanh nhân. Đó là cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện cam kết, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và tạo giá trị bền vững cho địa phương. Khi trách nhiệm được chia sẻ, quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp mới trở thành nền tảng phát triển lâu dài.

Đón doanh nghiệp bằng thiện chí, giữ doanh nghiệp bằng niềm tin và đồng hành bằng kết quả. Đó là cách để “thảm đỏ” không dừng ở lời mời gọi, mà trở thành con đường đưa khát vọng của doanh nhân và tiềm năng của Lâm Đồng đến những giá trị thực chất.