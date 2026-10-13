Đồng hành, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp đăng ký dự án thứ cấp tại các khu công nghiệp tỉnh

Nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thu hút đầu tư tại Lâm Đồng thời gian qua tiếp tục khởi sắc và là một trong những kết quả tích cực đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Cụ thể qua 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút 64 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 176.000 tỷ đồng, tính riêng các khu công nghiệp có thêm 18 dự án với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 815 tỷ đồng và 24,84 triệu USD…

Như vậy đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng có gần 3.000 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó dự án FDI chiếm gần 10%. Đối với các khu công nghiệp hiện có 249 dự án còn hiệu lực (gồm 192 dự án trong nước, 57 dự án FDI), trong đó 176 dự án thứ cấp đã triển khai đi vào hoạt động và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.100 lao động.

Cũng trong 3 quý đầu năm nay, toàn tỉnh có gần 3.320 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 17.200 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 7% về số lượng doanh nghiệp và tăng 8% về vốn đăng ký. Trước đó trong năm đầu sáp nhập, trên địa bàn Lâm Đồng cũng có hơn 4.450 trường hợp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh lên hàng chục ngàn doanh nghiệp… Dù vậy, trong 9 tháng qua cũng có hơn 1.500 doanh nghiệp giải thể (tăng 250% so với cùng kỳ).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng

Theo phân tích của Thống kê tỉnh thì do gần đây, các cơ quan chức năng phối hợp triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Thông qua đó hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm tiến hành thực hiện thủ tục giải thể theo quy định. Thế nên số doanh nghiệp giải thể trên địa bàn tỉnh tăng cao không hoàn toàn phản ánh tình trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả thu hút dự án đầu tư và số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng thêm cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục được cải thiện. Đây còn là nguồn lực được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vươn lên tương xứng tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng trong giai đoạn mới…

Riêng đóng góp vào ngân sách nhà nước, qua 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 6.375 tỷ đồng (tăng 34,42% so với cùng kỳ), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 1.202 tỷ đồng (tăng 11,59% so với cùng kỳ). Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt trên 2.085 tỷ đồng (vượt 18,51% dự toán HĐND tỉnh giao) và tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mong doanh nghiệp gắn bó lâu dài

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, thuận lợi và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững…

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào tháng 9/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho biết, địa phương đang đứng trước không gian phát triển mới với nhiều cơ hội mới. Với tinh thần “Chính quyền kiến tạo - doanh nghiệp đồng hành - phát triển cùng có lợi”, Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước…

Mới đây, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng triển khai thực hiện một số nội dung liên quan việc vận động doanh nghiệp tăng cường hoạt động, đầu tư và đồng hành phát triển tại Lâm Đồng. Trong đó có phối hợp phổ biến và gửi Thư ngỏ của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh, tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn.

Được biết trong Thư ngỏ, UBND tỉnh cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.

Đoàn doanh nghiệp nước ngoài khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua

Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Lâm Đồng khuyến khích tái đầu tư và thúc đẩy hình thành các dự án có chất lượng, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao nhằm đóng góp thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của tỉnh. Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài kịp thời thông tin cho địa phương về nhu cầu tái đầu tư, mở rộng dự án hoặc các khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, địa phương sẽ chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Lâm Đồng…

UBND tỉnh Lâm Đồng tin tưởng rằng, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cùng doanh nghiệp xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh, bền vững và thịnh vượng… (Trích Thư ngỏ của UBND tỉnh gửi cộng đồng doanh nghiệp)