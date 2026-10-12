Lãi cả nghìn tỷ đồng trong một quý, Kinh Bắc vẫn đối mặt dòng tiền âm và dư nợ vay lớn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng 196%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.722 tỷ đồng, tăng 108%. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 61,4% xuống 54,1%.

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III/2026, đà tăng này vẫn chưa đủ bù đắp mức sụt giảm lợi nhuận tính chung từ đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần 5.111 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.197 tỷ đồng, tương ứng giảm 23,4%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục phụ thuộc lớn vào hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Mảng này mang về 3.293 tỷ đồng, chiếm 64,4% doanh thu thuần.

Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.214 tỷ đồng, tăng đột biến 74,3% so với mức 696 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận gộp 9 tháng của "ông trùm" bất động sản khu công nghiệp này chỉ nhích 0,9% lên 2.572,1 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp đôi, lên 925,6 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay ghi nhận tới 919 tỷ đồng, tăng 112%.

Sau 9 tháng, Kinh Bắc thực hiện khoảng 51% kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng và 40% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 76.673 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tăng hơn 8.342 tỷ đồng, tương đương gần 31% lên 35.415 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản.

Đáng chú ý, riêng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát ghi nhận giá trị hàng tồn kho 18.354 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng hàng tồn kho của doanh nghiệp. Tại dự án Khoái Châu, khoản mục này tăng từ 1.014 tỷ đồng lên 3.128,9 tỷ đồng; còn tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, giá trị hàng tồn kho tăng từ 851 tỷ đồng lên 2.241 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản của Kinh Bắc, hàng tồn kho tăng hơn 8.342 tỷ đồng và chiếm 46% tổng tài sản (Ảnh: Kinh Bắc).

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38% so với đầu năm, còn 5.144 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12%, lên 13.194 tỷ đồng.

Như vậy, đến cuối tháng 9/2026, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tài sản của Kinh Bắc, trong khi lượng tiền sẵn có giảm. Diễn biến này đặt dòng tiền thu hồi từ các dự án và khoản phải thu vào nhóm chỉ tiêu cần theo dõi, bên cạnh tiến độ ghi nhận doanh thu trong các kỳ tiếp theo.

Cùng với sự gia tăng của hàng tồn kho, quy mô nợ phải trả của Kinh Bắc cũng có xu hướng nhích lên. Tại cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả đạt 48.750 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, tương đương chiếm 63% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay tài chính đạt 33.824 tỷ đồng, tăng hơn 5.215 tỷ đồng so với đầu năm.

Phần lớn dư nợ là các khoản vay dài hạn, với 30.678 tỷ đồng; vay ngắn hạn ở mức 3.145 tỷ đồng.

Chi phí đi vay cũng là khoản mục đáng chú ý trong kỳ. Ngoài 919 tỷ đồng lãi vay được ghi nhận vào kết quả kinh doanh, KBC còn vốn hóa khoảng 1.572 tỷ đồng chi phí đi vay vào các dự án và hàng tồn kho trong 9 tháng. Tổng hai khoản mục này vào khoảng 2.492 tỷ đồng.

Áp lực vốn còn thể hiện ở dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động này âm 7.266 tỷ đồng. Dù dòng tiền kinh doanh đã cải thiện so với mức âm 15.215 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, song vẫn ghi nhận mức thâm hụt lớn.