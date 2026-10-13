Đổi phế liệu lấy Quỹ Nghĩa tình

Mô hình được các chi hội CCB phường Mũi Né triển khai

Gom phế liệu, vun đắp nghĩa tình

Gần 2 tháng qua, nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Mũi Né trở thành điểm tập kết chai nhựa, vỏ lon và các loại phế liệu do hội viên CCB thu gom. Triển khai thí điểm từ tháng 8, mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các gia đình. Mỗi người chủ động phân loại, tích góp phế liệu để bán, gây quỹ chi hội. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi được tận dụng, tạo thêm nguồn kinh phí chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội CCB tổ dân phố 1 hiện có 18 hội viên. Nguồn quỹ thu được từ bán phế liệu được sử dụng để thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, bệnh tật, kịp thời chia sẻ khó khăn, củng cố tình đoàn kết trong chi hội. Ông Nguyễn Đức Tiến - Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố 1 cho biết: “Để mô hình phát huy hiệu quả, chi hội phải sâu sát, thường xuyên vận động, nhắc nhở để hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc gây quỹ. Khi nhận thức đầy đủ, mỗi người sẽ chủ động tham gia, cùng chung tay thực hiện”.

Chi hội CCB Tổ dân phố 1 là chi hội điểm triển khai mô hình ý nghĩa này

Để mô hình duy trì thường xuyên, Hội CCB phường Mũi Né tổ chức thu gom linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng chi hội. Ông Nguyễn Thiện Tâm, Chủ tịch Hội CCB phường Mũi Né cho biết, mỗi gia đình hội viên dành một góc nhỏ để tập kết chai nhựa, vỏ lon và các loại phế liệu có thể tái chế. Đến kỳ thu gom, số phế liệu này được chuyển về nhà văn hóa hoặc hội trường tổ dân phố.

Tùy lượng phế liệu thu gom được, các chi hội bố trí thực hiện vào tuần thứ 2 hoặc thứ 4 hằng tháng. Hội viên được phân công tiếp nhận, cân và bán phế liệu; trong đó, cơ sở thu mua do hội viên CCB làm chủ trực tiếp đến vận chuyển, thanh toán tiền mặt tại chỗ. Quy trình gọn, thuận tiện giúp việc thu gom diễn ra nền nếp, nguồn thu được quản lý rõ ràng.

Hội viên CCB tại các chi hội nhiệt tình tham gia mô hình

Góp sức nhỏ, ý nghĩa thiết thực

Từ điểm triển khai ban đầu tại Chi hội CCB tổ dân phố 1, mô hình đã được nhân rộng ra 4/10 chi hội, gồm các chi hội tổ dân phố 1, 2, 3 và 4. Hội đặt mục tiêu đến cuối tháng 10/2026 triển khai tại cả 10 chi hội trên địa bàn.

“Việc nhân rộng mô hình vừa góp phần bổ sung nguồn Quỹ Nghĩa tình, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên và người dân. Phế liệu được thu gom, phân loại đúng cách sẽ có cơ hội tái chế, giảm lượng rác thải ra môi trường và hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi”, ông Tâm chia sẻ.

Với địa bàn có hoạt động du lịch phát triển như Mũi Né, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị càng có ý nghĩa thiết thực. Thực hiện mô hình, hội viên CCB duy trì thói quen thu gom, phân loại phế liệu tại gia đình góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo cảnh quan sạch đẹp cho khu dân cư, đồng thời để lại hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Mô hình được nhân rộng đến các Chi hội còn lại trên địa bàn phường

Hiệu quả của mô hình “CCB đổi phế liệu lấy Quỹ Nghĩa tình” thể hiện ở cả giá trị vật chất lẫn ý nghĩa cộng đồng. Nguồn quỹ được tích góp bằng sự tự giác, chung tay của từng gia đình, sẵn sàng hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn. Qua đó, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, gần gũi trong đời sống hằng ngày.