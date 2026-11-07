VinFast lại có xe máy điện mới?

Trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 11, VinFast tiếp tục xuất hiện với 2 hồ sơ kiểu dáng xe mới. Trong đó, nổi bật là mẫu xe máy điện có thiết kế khá tương đồng với Flazz Max, dòng xe điện học sinh vừa được hãng Việt công bố phiên bản nâng cấp trong năm nay.

Nhìn vào bản vẽ, có thể thấy mẫu xe gần như không có sự khác biệt so với Flazz Max hiện hành. Xe vẫn sở hữu kiểu dáng scooter nhỏ gọn, phần đầu góc cạnh, sàn để chân phẳng cùng cụm đèn chiếu sáng đặt thấp.

Phần yên xe, tay dắt phía sau và thiết kế mâm cũng tương đồng với Flazz Max đang bán trên thị trường. Chi tiết đáng chú ý duy nhất là vị trí gác chân dành cho người ngồi sau chưa xuất hiện rõ trên bản vẽ, thay vì thiết kế tách rời như mẫu xe hiện hành.

Bản vẽ đăng ký kiểu dáng của mẫu xe tương tự VinFast Flazz Max xuất hiện trong công báo tháng 11. Ảnh: IpVietnam.

Sự tương đồng về ngoại hình đặt ra khả năng VinFast đang đăng ký bổ sung kiểu dáng cho Flazz Max hoặc một biến thể khác của dòng xe này. Tuy nhiên, hồ sơ chưa cung cấp thông tin về tên thương mại, động cơ hay hệ thống pin để xác định chính xác mẫu xe.

Hiện, VinFast đang phân phối Flazz Max với giá từ 12,5 triệu đồng cho lựa chọn không kèm pin. Mẫu xe có 3 tùy chọn màu ngoại thất, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng cần phương tiện di chuyển trong đô thị.

Flazz Max sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 1.500 W, cho tốc độ tối đa 49 km/h và khả năng tăng tốc 0-40 km/h trong chưa đến 16 giây. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, với phạm vi hoạt động khoảng 87 km mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm khi lắp 2 pin.

Đến nay, VinFast chưa công bố thêm thông tin về mẫu xe xuất hiện trong bản vẽ mới, bao gồm tên gọi chính thức hay kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam.