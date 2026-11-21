Ảnh dựng mẫu xe siêu nhỏ của BYD. Ảnh tạo bởi AI.

Theo Carscoops, tài liệu đăng ký sáng chế tại Trung Quốc tiết lộ BYD nhiều khả năng chuẩn bị gia nhập phân khúc xe siêu nhỏ, cạnh tranh trực tiếp Smart #2. Ảnh dựng phía trên do Tri Thức - Znews thực hiện với sự hỗ trợ của AI, sử dụng loạt ảnh trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà BYD nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc.

Loạt hình ảnh này mô tả mẫu xe điện siêu nhỏ, thiết kế 2 cửa, với phần đầu và đuôi xe rất ngắn. Mẫu xe dường như sử dụng đèn pha và đèn hậu dạng chữ C, cửa dạng kính nguyên tấm với cột A ẩn tạo hiệu ứng thị giác như khoang kính liền khối.

Trên nóc xe có 2 phần gờ nhô lên. Họa tiết đồ họa bố trí đối xứng trên cản xe. Cửa hậu bằng kính, tích hợp cánh lướt gió trên nóc.

Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký sáng chế mà BYD nộp tại Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Bằng sáng chế này ghi tên Wolfgang Egger - người đang là Giám đốc thiết kế toàn cầu của BYD. Ngoài ra, thiết kế còn có sự tham gia của Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi và Zhang Xi.

Wolfgang Egger từng làm việc cho Alfa Romeo, Seat, Audi và Lamborghini trước khi gia nhập BYD vào năm 2017. Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông là mẫu Alfa Romeo 8C Competizione, chiếc xe từng được nhận xét là một trong những thiết kế đẹp hàng đầu ngành công nghiệp ôtô. Hiện tại, nhà thiết kế ô tô người Đức đang phụ trách định hình phong cách thiết kế cho các thương hiệu con của BYD, bao gồm Denza, Fangchengbao và Yangwang.

Quay trở lại với mẫu xe siêu nhỏ trong hồ sơ đăng ký mà BYD nộp tại Trung Quốc. Việc thiếu vắng gương chiếu hậu, tay nắm cửa, cùng với thiết kế phá cách cho bộ mâm và khoang kính cho thấy bản thiết kế này chỉ đang dừng lại ở mức concept.

Tuy nhiên, BYD hoàn toàn có thể phát triển nó thành một mẫu xe thương mại, gia nhập phân khúc xe điện cỡ nhỏ vốn rất phù hợp với thị trường Trung Quốc và châu Âu. Mẫu xe nhỏ nhất của BYD ở thời điểm hiện tại là BYD Racco - mẫu kei-car với chiều dài tổng thể gần 3,4 mét.

BYD Racco đang là mẫu xe BYD ngắn nhất. Ảnh: BYD.

Dù vậy với chiều dài tổng thể 3.780 mm, BYD Seagull - hay còn có tên gọi Surf, Dolphin Mini hoặc Atto 1 - mới là mẫu xe nhỏ nhất và rẻ nhất trong danh mục sản phẩm BYD tại nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc.

Theo Carscoops, điều này đồng nghĩa hãng vẫn còn dư địa cho một mẫu xe điện nhỏ gọn hơn nữa, nhắm đến cạnh tranh Smart #2 - vốn có chiều dài chỉ khoảng 2.763 mm.

Hồ sơ đăng ký sáng chế lúc này không bao gồm thông số kỹ thuật hay bất kỳ thông tin nào khác. Việc mẫu xe này có đang trong giai đoạn thiết kế hay không cũng là một ẩn số. Trước mắt, BYD Racco vẫn sẽ là mẫu xe ngắn nhất danh mục sản phẩm của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc.