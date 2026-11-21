Các đại biểu cắt băng chúc mừng FUTA Bus Lines ra mắt sự kiện “Lần đầu tiên thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có xe giường nằm thuần điện EV”. (Ảnh: CTV)

Đây cũng là lần đầu tiên, không chỉ tại Việt Nam, một dòng xe giường nằm thuần điện EV do doanh nghiệp Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất được đưa vào chạy vận tải hành khách liên tỉnh.

Trước mắt, FUTA Bus Lines sẽ khai thác 100 xe khách 34 giường thuần điện KIMLONG99-EV phục vụ các tuyến Đà Lạt, Cần Thơ và Trà Ôn (Vĩnh Long) trong lộ trình nhân rộng đến các địa phương khác.

Song song đó, doanh nghiệp còn hướng đến đầu tư đồng bộ từ công nghệ pin, giải pháp sạc đến hệ thống trạm sạc để hình thành nền tảng liên kết hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng trong vận tải hành khách.

Dòng xe KIMLONG99-EV do Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế nghiên cứu và sản xuất. Đây là bước tiến lớn trong ứng dụng công nghệ xe điện vào phân khúc vận tải hành khách, lĩnh vực vốn đặt nhiều yêu cầu về kỹ thuật công nghệ, vận hành, phạm vi và hiệu suất khai thác, chất lượng phục vụ hành khách,...

Dòng xe trang bị động cơ điện tiên tiến, kết hợp hệ thống Pin BYD với dung lượng 357 kWh, chạy được hơn 450km/lần sạc. Hệ truyền động thuần điện giúp vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả quá trình hoạt động.

Việc đưa công nghệ truyền động điện vào dòng xe này không chỉ thể hiện bước chuyển đổi công nghệ ô-tô mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho vận tải đường dài. Qua đó, góp phần giảm tác động khí thải môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc FUTA Bus Lines cùng Kim Long Motor nghiên cứu, phát triển và đưa dòng xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV vào khai thác là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đổi mới phương tiện và chuyển đổi xanh của ngành vận tải hành khách. Đây không chỉ là nỗ lực đầu tư, ứng dụng công nghệ mới của doanh nghiệp mà còn thể hiện tinh thần chủ động đón đầu xu hướng giao thông xanh, góp phần mở rộng khả năng ứng dụng phương tiện năng lượng sạch trong thực tiễn.

Ông Đào Viết Anh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế cũng nhấn mạnh: những chiếc xe khách giường nằm thuần điện đầu tiên trên thế giới KIMLONG99 EV với sắc cam FUTA sẽ chính thức lăn bánh trên khắp các cung đường, khai mở kỷ nguyên vận tải hành khách liên tỉnh thuần điện tại Việt Nam và tiên phong kiến tạo giao thông xanh quốc gia. Tôi tin rằng đây chính là cột mốc lịch sử đối với ngành vận tải hành khách Việt Nam.

Đại diện FUTA Bus Lines cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Kim Long Motor đưa hơn 1.500 xe City buýt thuần điện EV phục vụ giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Việc triển khai hệ sinh thái này khẳng định FUTA Bus Lines từng bước khẳng định công tác chuyển đổi xanh không chỉ giới hạn ở đầu tư dòng phương tiện mới mà còn hướng đến thay đổi toàn diện phương thức tổ chức và phát triển hoạt động vận tải xanh.