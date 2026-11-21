Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 10/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 1.617 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 7.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Mazda CX-5: 1.617 xe
2. VinFast VF 7: 929 xe
3. Ford Territory: 924 xe
4. Hyundai Tucson: 761 xe
5. Mitsubishi Destinator: 530 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-c-ban-chay-nhat-thang-10-2026-mazda-cx-5-tiep-tuc-dan-dau-471713.html