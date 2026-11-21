Các mẫu sedan cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City... đều đang bán chậm hơn đáng kể so với vài năm trước. Dù nhiều mẫu xe được giảm giá sâu, doanh số sedan cỡ B vẫn èo uột, khi người mua ngày càng chuộng xe gầm cao và ô tô điện giá rẻ.