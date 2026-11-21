Điểm mạnh của Honda Vision là thân xe nhỏ gọn, kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng SH cao cấp, phù hợp thể trạng cũng như sở thích của nhiều khách hàng Việt. Phần đầu xe có các đường nét ba chiều sắc sảo. Đèn trang trí LED đi cùng cụm đèn trước thấu kính xám khói, cho vẻ ngoài trẻ trung, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Logo 3D màu đỏ nổi trên thân xe cũng góp phần tạo cảm giác năng động.

Mặt đồng hồ gọn gàng, dùng màn hình LCD hiển thị quãng đường và mức nhiên liệu. Hộc đồ phía trước có nắp đậy, kích thước rộng và tích hợp cổng sạc USB loại C, thuận tiện để sạc điện thoại khi di chuyển. Cốp dưới yên dung tích lớn, đủ chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Bình xăng 4,8 lít cũng đủ cho những chuyến đi dài ngày.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép mở khóa từ xa và xác định vị trí xe, với kết cấu khóa chắc chắn. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng giúp người lái quan sát tốt hơn, tránh quên bật đèn khi trời tối và làm xe dễ được nhận diện hơn trên đường.

Về khung xe, Vision dùng khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF do Honda phát triển. Khung nhẹ hơn nhưng bền hơn, góp phần mang lại cảm giác lái thoải mái. Xe dùng lốp trước 80/90-16 và lốp sau 90/90-14. Giảm xóc trước là ống lồng giảm chấn thủy lực, giảm xóc sau là lò xo trụ đơn giảm chấn thủy lực.

Vision dùng động cơ eSP thế hệ mới, loại xăng 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5 cm³. Động cơ có công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Những con số này không nhằm khoe tốc độ mà phù hợp với nhu cầu đi lại trong phố.

Động cơ tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và công nghệ giảm ma sát để đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn. Theo Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,82 lít/100 km. Xe cũng được tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) tự tắt máy khi xe dừng quá 3 giây và nổ lại chỉ bằng thao tác vặn ga.

Theo khảo sát, hiện tại giá xe máy Honda Vision đang ở mức ổn định, chênh nhẹ so với mức giá niêm yết của hãng. Bên cạnh đó, một số đại lý còn đưa ra chính sách tặng voucher phụ kiện trị giá 1 triệu đồng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua phụ kiện chính hãng.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá Honda Vision cập nhật tháng 11/2026:

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá riêng biệt.